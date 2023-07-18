Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Rams Başakşehir, Krzysztof Piatek transferini açıkladı!

        Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir yıldız golcü Krzystof Piatek'i kadrosuna kattığını duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir yıldız transferini açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, Krzystof Piatek'i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Polonyalı Milli futbolcu Krzysztof Piatek'i üç yıllığına kadrosuna kattı. Krzysztof Piatek'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Geçtiğimiz sezonu Salernitana'da kiralık olarak geçiren Piatek, İtalyan ekibi ile çıktığı 33 maçta 4 gol ve 5 asist kaydetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        Filenin Sultanları yurda döndü
        Filenin Sultanları yurda döndü
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün!
        Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün!
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Transferde son durum!
        Transferde son durum!
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        "Transferde anlaşamadık"
        "Transferde anlaşamadık"
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Onana harekatı!
        Onana harekatı!
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...