Rams Başakşehir, Krzysztof Piatek transferini açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir yıldız golcü Krzystof Piatek'i kadrosuna kattığını duyurdu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, Krzystof Piatek'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Polonyalı Milli futbolcu Krzysztof Piatek'i üç yıllığına kadrosuna kattı. Krzysztof Piatek'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz sezonu Salernitana'da kiralık olarak geçiren Piatek, İtalyan ekibi ile çıktığı 33 maçta 4 gol ve 5 asist kaydetmişti.