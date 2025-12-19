RAMS Global, İtalyan lüks moda markası ETRO’ya stratejik ortak oldu.

Yeni ortaklık yapısının, ETRO’nun köklü tasarım mirasını koruyarak küresel ölçekte daha güçlü bir konum elde etmesini hedeflediği belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, dönüşüm sürecinin markanın yaratıcı kimliği ve kültürel DNA’sı korunarak yürütüleceği vurgulandı.

ETRO’nun son yıllardaki dönüşümüne liderlik eden CEO Fabrizio Cardinali’nin görevine devam edeceği, markanın stratejik yol haritasının uygulanmasında aktif rol üstleneceği ifade edildi. Cardinali, yeni ortaklık yapısına ilişkin değerlendirmesinde, RAMS Global CEO’su Faruk Bülbül ile çalışacak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yeni dönemde RAMS Global CEO’su Faruk Bülbül, ETRO Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanacak. Atamanın, markanın uzun vadeli stratejisine, küresel genişleme hedeflerine ve marka vizyonuna odaklanan bir yönetim anlayışını yansıttığı kaydedildi.

Faruk Bülbül ise açıklamasında, ETRO’nun yalnızca bir moda markası değil, aynı zamanda kültür ve yaşam tarzını temsil eden güçlü bir miras olduğunu belirterek, hedeflerinin markayı küresel ölçekte daha sürdürülebilir ve görünür bir konuma taşımak olduğunu ifade etti.