        RAMS Global, İtalyan lüks moda markası ETRO'ya stratejik ortak oldu.

        RAMS Global, İtalyan lüks moda markası ETRO’ya stratejik ortak oldu.

        İtalyan lüks moda ve yaşam tarzı markası ETRO, küresel büyüme hedefleri doğrultusunda yeni bir stratejik ortaklık yapısına geçti. Bu kapsamda RAMS Global, Swinger International ve SRI Group, ETRO'nun çoğunluk hissedarı L Catterton ile iş birliği içinde markanın uzun vadeli stratejik ortakları arasına katıldı

        19.12.2025 - 14:35
        RAMS Global, ETRO'ya stratejik ortak oldu
        Yeni ortaklık yapısının, ETRO’nun köklü tasarım mirasını koruyarak küresel ölçekte daha güçlü bir konum elde etmesini hedeflediği belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, dönüşüm sürecinin markanın yaratıcı kimliği ve kültürel DNA’sı korunarak yürütüleceği vurgulandı.

        ETRO’nun son yıllardaki dönüşümüne liderlik eden CEO Fabrizio Cardinali’nin görevine devam edeceği, markanın stratejik yol haritasının uygulanmasında aktif rol üstleneceği ifade edildi. Cardinali, yeni ortaklık yapısına ilişkin değerlendirmesinde, RAMS Global CEO’su Faruk Bülbül ile çalışacak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Yeni dönemde RAMS Global CEO’su Faruk Bülbül, ETRO Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanacak. Atamanın, markanın uzun vadeli stratejisine, küresel genişleme hedeflerine ve marka vizyonuna odaklanan bir yönetim anlayışını yansıttığı kaydedildi.

        Faruk Bülbül ise açıklamasında, ETRO’nun yalnızca bir moda markası değil, aynı zamanda kültür ve yaşam tarzını temsil eden güçlü bir miras olduğunu belirterek, hedeflerinin markayı küresel ölçekte daha sürdürülebilir ve görünür bir konuma taşımak olduğunu ifade etti.

        L Catterton Europe Yönetici Ortağı Luigi Feola da ETRO’nun son yıllarda marka değeri ve kurumsal altyapısını güçlendirdiğine dikkat çekerek, yeni ortakların uzun vadeli bakış açıları ve uluslararası deneyimleriyle markanın gelecek vizyonuna katkı sağlayacağını dile getirdi.

        Açıklamada ayrıca yeni yatırımcıların profiline de yer verildi. RAMS Global’in 11 ülkede, 6 farklı sektörde faaliyet gösterdiği; Swinger International’ın İtalya merkezli bir moda grubu olduğu ve SRI Group’un KOBİ odaklı özel sermaye yatırımlarıyla faaliyet gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

