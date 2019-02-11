Juventus Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramsey ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya ekibinin bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Ramsey, 2008'de Cardiff City'den Arsenal'a 4,8 milyon sterlin karşılığında imza atmıştı. Gelecek sezon Juventus forması giyecek Ramsey, Arsenal'da görev yaptığı 11 yılda 259 maça çıktı ve 61 gol kaydetti.

Öte yandan İngiltere basınında yer alan haberlerde, Ramsey'nin Juventus'tan haftalık 400 bin sterlin maaş alacağı öne sürüldü.