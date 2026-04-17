Rap şarkıcısı D4vd cinayet suçlamasıyla tutuklandı
Otomobilinde yedi ay önce parçalanmış ve çürümüş ceset bulunan şarkıcı D4vd, cinayetten tutuklandı
Amerikalı rapçi D4vd, Celeste Rivas adlı kadının cesedinin aracında bulunmasının ardından cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Şarkıcıya kelafetle serbest bırakılma hakkı tanınmadığı öğrenildi.
Gerçek adı David Burke olan 21 yaşındaki şarkıcının tutuklanması, kendisine kayıtlı terk edilmiş otomobilde çürümüş bir cesedin bulunmasından yedi ay sonra gerçekleşti.
Cesedin bulunasından iki ay sonra D4vd, Celeste Rivas'ın ölümünde şüpheli olarak görülmeye başlandı. Daha sonra, davayla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı.
8 Eylül'de Los Angeles'taki bir çekici deposuna, günlerdir orada bulunan bir araçtan gelen kötü koku ihbarı üzerine yetkililerin çağrıldığı, adli tıp uzmanının, kadının uzun süredir ölü olduğunu tespit ettiği öğrenilmişti.
Kayıp ihbarı yapılan Celeste'nin en son Nisan 2024'te görüldüğü belirtilmişti.