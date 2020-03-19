SGK çalışanların raporlu oldukları sürenin işveren tarafından maaştan kesilmesi nedeniyle oluşan mağduriyetleri azaltmak için iş göremezlik ödeneği ödemektedir. SGK burada çalışanın 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırıp yatırmadığına bakar. Çalışan bu şarta uygunsa ve raporu da onaylanırsa SGK ödemeyi PTT üzerinden veya kişinin e-Devlet'e kayıtlı banka hesabına yapar.

Peki rapor parası yani iş göremezlik ödeneği nasıl sorgulanır ve nasıl alınır?

e- DEVLET ÜZERİNDEN İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ SORGULAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile e-Devlet Kapısı üzerinden sağlanan hizmet sayesinde, alacağınız rapor parası ve ilgili güncel bilgilere internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme" sekmesine tıklayarak sisteme kayıtlı işgöremezlik ödeme bilginizi görüntüleyebilirsiniz.

İş göremezlik ödeneğinizi (rapor paranızın miktarı) sorgulamak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALMA ŞARTLARI

Eğer son 1 yıl içinde en az 90 gün priminiz var ise;

- Raporunuzu işverene hızlı bir şekilde teslim etmelisiniz. Böylece e rapor sistemi için tanınan 5 günlük süreyi aşmamış olursunuz.

- Rapor aldıktan sonra bağlı olduğunuz SGK'ya bildirimde bulunmanız sizin faydanıza olacaktır. Hastaneler yakındaki herhangi bir SGK şubesine bildirim yapılabilir.

- SGK raporunuzu inceledikten sonra onay vermelidir. Onay gelir gelmez PTT'ye ödemenizi yapar. Eğer e-Devlet'te kayıtlı banka hesabınız varsa, ücretiniz o hesaba gönderilir. Size de e-posta veya SMS ile bilgilendirme yapılır.