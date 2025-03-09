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        Haberler Magazin Rasim Öztekin'i vefatının 4'üncü yıl dönümünde dostları anlattı

        Rasim Öztekin'i vefatının 4'üncü yıl dönümünde dostları anlattı

        2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata veda eden Rasim Öztekin, vefatının 4'üncü yıl dönümünde yakın arkadaşları tarafından düzenlenen bir programla anıldı; "Her yaştan insanla iletişim kurabilen bir kişiydi"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 12:57 Güncelleme: 09.03.2025 - 13:49
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        Dostları Öztekin'i anlattı
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        8 Mart 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Rasim Öztekin, vefatının üzerinden 4 yıl geçti.

        Rasim Öztekin
        Rasim Öztekin

        Merhum sanatçı, vefatının 4'üncü yıl dönümünde yakın arkadaşları tarafından 'Rasim Öztekin TV YouTube' kanalından düzenlenen programla anıldı.

        Moderatörlüğünü oyuncu Özlem Türkad'ın üstlendiği programda toplumun her kesimi tarafından ağabey olarak görülen Rasim Öztekin'in hayvanseverliğini, hobilerini ve gurmeliğini dostları izleyicilerle paylaştı.

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        Özlem Türkad, Rasim Öztekin'in sadece iyi bir sanatçı değil, aynı zamanda hayat dolu bir insan olduğunu belirterek; "Bu etkinlikle, onun sanatçı kişiliğinden öte, yaşamın içindeki hallerinden bahsetmek istiyoruz. Rasim Öztekin'i her zaman gülümseyerek anıyoruz, bugün de o günlerden birisi olacak" dedi.

        "HAYATA DAİR HER ŞEY RASİM ÖZTEKİN'İN BİR HOBİSİYDİ"

        Oyuncu Şoray Uzun, Rasim Öztekin'in en büyük hobisinin 'hayat' olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: Hayata dair her şey Rasim Öztekin'in bir hobisiydi. Aynı coşkuyla devam ettirdiği mesleği, klasik otomobiller, deniz, sokak hayvanları onun hayatının hep önemli bir parçası oldu. Elbette onun eşine olan sevgisi de en büyük hobilerinden birisiydi. O, yaşamın tamamına karşı büyük bir sevgi beslerdi ve bundan dolayı da Rasim ağabeyin yaşı yoktu. Karşısındaki hangi yaştaysa Rasim Ağabey de onunla aynı yaşta olurdu.

        "RASİM AĞABEYİN İÇİNDE BİR ÇOCUK SAKLIYDI"

        Oyuncu İlker Ayrık, Rasim Öztekin'in ustalıkla, haşarı bir çocuk olmak arasındaki dengeyi kurabilen bir salon beyefendisi olduğunu dile getirdi.

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        Rasim Öztekin'in sanat hayatıyla herkes tarafından büyük bir takdir topladığını vurgulayan İlker Ayrık; "Ben bu değerlendirmeleri onun yanında olabilen bir kardeşi ve arkadaşı olarak yapıyorum. Onun sanatını herkes çok iyi biliyor. Çok büyük insandı, ilişkilerinde de ustaydı. Rasim ağabeyin içinde bir çocuk saklıydı. Sınıfın en arkasında oturan yaramaz bir çocuk gibiydi. Rasim ağabey için benim çocukluk arkadaşım diyebilirim" ifadelerini kullandı.

        "HERKESİN YUVASINA GİREBİLEN, ÇOK SEVİLEN BİR İSİMDİ"

        Oyuncu Ahmet Kural da merhum sanatçının Türk halkının beğenisini ve takdirini toplamış bir isim olduğunu belirterek; "Rasim Öztekin, herkesin yuvasına girebilen ve çok sevilen bir isimdi. O, hayatımıza girdiği zaman bizim de ağabeyimiz oldu ve bu durum hiç değişmedi. O, kalbine herkesi sığdırabilecek kadar sevgi dolu bir insandı. Eğlenmeyi, keyif almayı, sevmeyi bilen, çok sıcak, tatlı bir kişiliğe sahipti" diye konuştu.

        Yapımcı ve yönetmen, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Rasim Öztekin'in hayatını planlayarak yaşadığını ve bu durumun bozulmasını hiçbir zaman istemediğini dile getirdi.

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        Birol Güven, kendisinin de "plancı" bir insan olduğunu dile getirerek, "Rasim ağabey, planlarının bozulmasını istemezdi. Ben de öyleydim ve bu açıdan birbirimizi çok iyi anlardık. Bir gün mantıklı bir nedenle bir planımızı bozdum ve keşfettim ki Rasim Öztekin'in planını bozmak, dünyanın en büyük suçuymuş" dedi.

        "HER YAŞTAN İNSANLA İLETİŞİM KURABİLEN BİRİYDİ"

        Müzisyen Burcu Güven, Rasim Öztekin'in profesyonel hayatında her türlü rolü eksiksiz başarmış bir oyuncu olduğunun altını çizerek, usta oyuncunun önemli bir tiyatro geleneğinin içinden geldiğinden bahsetti.

        Ortaoyuncular Topluluğu ile profesyonel tiyatro oyuncusu olan ve Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu Öztekin'in mizahın parlayan bir yıldızı olduğuna dikkati çeken Burcu Güven, şu değerlendirmelerde bulundu: Rasim ağabey, bu incelikli mizah anlayışını özel hayatına da taşımıştı ve hepimizin neşe kaynağıydı. Çok iyi giyinirdi, giyimine büyük bir özen gösterirdi. Rasim Öztekin'in yaşı yoktu. Onu kaybettikten sonra Amerika'da olan oğlumla konuştuğumda bana, 'Anne, ben arkadaşımı kaybettim, Rasim ağabey, benim arkadaşımdı' dedi. Ben bunu o ana kadar hiç bilmiyordum. O, her yaştan insanla iletişim kurabilen bir kişiydi.

        Rasim Öztekin'in doktoru Prof. Dr. İzzet Erdinler, sanatçının çok önemli operasyonlar geçirdiğini belirterek; "O bütün bunlara karşı çok dirençli ve sakindi. Duygularını iyi kontrol edebilen bir insandı. Bunu da etrafına yayıyordu. Yaşama sevinci çok yüksekti. Tiyatroya ve eşine olan bağlılığı çok önemliydi. Uğraşmayı ve çabalamayı hiç bırakmadı. Rasim Bey, çok güzel filmlerini hep hastayken yaptı" ifadelerini kullandı.

        Programda ayrıca sanatçının yakın arkadaşı Cansın Akoral, Prof. Dr. Haluk Zülfikar, Ali Esat Tansev, aile dostu Işık Görgün, Ayvalık eski Belediye Başkanı ve Rasim Öztekin'in yakın dostu Rahmi Gençer, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği eski Başkanı Hakan Arvay ve Öztekin'in çok sevdiği köpeği Diego'nun veteriner hekimi Banu Gül Şentürk birer konuşma yaptı.

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        #rasim öztekin
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