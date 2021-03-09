Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybeti... G.O.R.A'nın Bob Marley Faruk'u, Pardon'un Muzaffer'i, Kabadayı'nın Sürmeli'si, Düğün Dernek'in İsmail'i, Seksenler'in Fehmi'si Rasim Öztekin kalbine yenik düşerek dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölüm haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya kadar birçok devlet insanı başsağlığı mesajını yayınladı. Sanat camiası da sosyal medya hesaplarından Öztekin ile ilgili mesajlarını yayınladı. İşte Rasim Öztekin'in hayatına dair detaylar...

RASİM ÖZTEKİN'İN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Öztekin'e Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil olarak müdahale edildi. Öztekin, ardından da Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi. Ancak Öztekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR, NERELİ?

Rasim Öztekin (14 Ocak 1959; İstanbul - 8 Mart 2021; İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Hayatının son yıllarında Youtube'da da içerikler üretmiştir.

Ödülleri

1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu

1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu

2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü

2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"

2011, Yılın Nasrettin Hocası

Oynadığı tiyatro oyunları

Şahları da Vururlar (1980-85)

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)

Anna’nın 7 Ana Günahı (1983-84)

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)

Hayrola Karyola (1985-86)

Eşek Arıları (1985-86)

Muzır Müzikal (1986-87)

İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)

İstanbul’u Satıyorum (1986-87)

Don Juan İle Madonna (1988-89)

Soyut Padişah (1989-90)

Yorgun Matador (1990-91)

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)

Güle Güle Godot (1992-93)

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)

Haldun Taner Kabare (1997-98)

Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)

Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)

Fişne Pahçesu (2000-01)

Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)

Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)

Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)

Uzun Donlu Kişot (2004-05)

Kiralık Oyun (2005-06)

Boşgezen ve Kalfası (2008)

Müzikaller

Muzır Müzikal (1986)

2071'de Türkiye (1994)

Yıldızların Altında (2005)

Filmler

Baba Parası - 2020

Dijital Esaret - 2019

Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)

Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)

Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)

Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)

Düğün Dernek - 2013 (İsmail)

Vay Arkadaş - 2010

Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)

Kanal-İ-Zasyon - 2009

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009

Kabadayı - 2007 (Sürmeli)

Kapılara Dikkat - 2006

Balıketi - 2006

Şans Kapıyı Kırınca - 2004

Pardon - 2004 (Muzaffer)

Aktör Eskisi - 2004

G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)

Bay E - 1995

Türk Tutkusu - 1994

Tersine Dünya - 1993

Kurt Kanunu - 1991

Arabesk - 1988

72. Koğuş - 1987

Bir Günlük Aşk - 1986



Diziler

Ev Yapımı - 2020 (Bașrol oyuncu)

Görevimiz Komedi - 2018 (Bașrol oyuncu)

Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)

İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)

Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)

Seksenler - 2012-2017/2019-2021 (Başrol Oyuncusu)

Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)

Komedi Türk - 2008

Eyvah Halam - 2008

Suç Dosyası - 2007

Güzel Günler - 2007

Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006

Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)

Hırsız Polis - 2005

Dolunay - 2005

Ev Hali - 2002

Yeni Hayat - 2001

Paşa Baba Konağı - 2000

Kızım Osman - 1998

Başka İstanbul Yok - 1996

Boşgezen ve Kalfası - 1995

Varsayalım İsmail - 1991

Köşe Dönücü - 1983

Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987

Eğrisiyle-Doğrusu - 1988