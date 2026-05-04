        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Razi Petrochemical ara verilen ünitelerde üretime yeniden başladı

        Razi Petrochemical ara verilen ünitelerde üretime yeniden başladı

        Gübre Fabrikaları bağlı ortaklığı Razi Petrochemical, ara verilen ünitelerde üretime yeniden başlandığını duyurdu

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 09:20
        Gübretaş'ın İran'daki bağlı ortaklığı üretime yeniden başladı

        Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), İran’ın Khuzestan bölgesindeki bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co.’nun 5 Nisan'da elektrik ünitelerinin saldırıda hasar gördüğünü ve üretimin geçici olarak durduğunu bildirmişti.

        Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Razi Petrochemical ara verilen ünitelerde üretime yeniden başladığı bildirildi.

        KAP yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

        "5 Nisan 2026 tarihli KAP duyurumuzda bağlı ortaklığımız Razi Petrochemical Co. tesislerindeki elektrik ünitelerinin hasar alması ile üretime geçici olarak ara verildiği duyurulmuştu.

        Bağlı ortaklığımızdan iletilen bilgiye istinaden, tesislerde devam eden çalışmalar neticesinde ilgili

        hasara bağlı olarak üretime ara verilen ünitelerde yeniden üretime başlandığını kamuoyunun bilgilerine sunarız."

