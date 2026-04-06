Gübretaş'ın İran’daki bağlı ortaklığı saldırı nedeniyle üretimini durdurdu

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), İran’ın Khuzestan bölgesindeki bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co.’nun elektrik ünitelerinin saldırıda hasar gördüğünü ve üretimin geçici olarak durduğunu bildirdi.

Gübre Fabrikaları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

İran'ın Khuzestan bölgesinde bulunan petrokimya tesislerinin yer aldığı sanayi bölgesine 4 Nisan 2026 tarihinde yapılan saldırılarda bağlı ortaklığımız Razi Petrochemical Co. tesislerindeki elektrik ünitelerinin hasar aldığı ve buna bağlı olarak tesislerdeki üretimin geçici olarak durduğu bilgisi alınmıştır. Bunun haricinde şu anda tesislerde başka bir hasar bulunmamaktadır. Üretimin yeniden başlatılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak olup gelişme olması halinde kamuoyu bilgilendirilecektir.