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        RB Leipzig, Lois Openda’yı kadrosuna kattı

        RB Leipzig, Fransız temsilcisi Lens'ten 23 yaşındaki forvet oyuncusu Lois Openda'yı 43 milyon Euro bedelle 2028 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:50
        RB Leipzig, Openda'yı kadrosuna kattı
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        Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig, gelecek sezon kadro planlaması dahilinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Alman temsilcisi, 23 yaşındaki Belçikalı santrfor Lois Openda’yı 43 milyon Euro bedelle 2028 yılına kadar kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Openda’nın artık RB Leipzig için oynayacağından dolayı mutlu oldukları belirtilirken, Belçikalı golcünün 17 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

        Lens, geçen sezonun başında Openda’yı 11.80 milyon Euro bedelle Belçika temsilcisi Club Brugge’dan transfer etmişti.

        23 yaşındaki genç futbolcu, geride kalan sezonda Lens ile Fransa Ligue 1’de çıktığı 38 maçta 21 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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