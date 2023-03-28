RDW Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? RDW Düşüklüğü Belirtileri

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RDW Nedir?

RDW (Red Cell Distribution Width), kırmızı hücre dağılım genişliği olarak adlandırılan bir laboratuvar testidir. Bu test, vücutta bulunan kırmızı kan hücrelerinin büyüklüklerinin ve şekillerinin dağılımını ölçer ve bu dağılımın genişliğini gösterir. RDW, kırmızı kan hücrelerinin büyüklükleri ve şekilleri arasındaki farklılıkların belirlenmesine yardımcı olur. RDW testi tam kan sayımı parametreleri içerisinde yer almakta, bir diğer ifadeyle kan sayımı istenen hastalardan RDW testi de istenir. RDW genellikle aşağıdaki durumlarda istenir:

Diyabet hastalığı takibinde

Talasemi (Akdeniz Anemisi) şüphesi

Kalp rahatsızlıklarında

Karaciğer fonksiyon bozukluklarında

Demir eksikliği olan hastaların tedavi takiplerinde

RDW Normal Değeri Kaç Olmalı?

RDW testi normal değerleri testin çalışıldığı laboratuvara göre farklılık gösterebilir. Aynı zamanda laboratuvarın kullandığı test reaktifi ve cihaza göre de değişiklik gösterebilmektedir. RDW testi normal aralığı aşağıdaki gibidir:

RDW normal değeri (kadınlar) : % 11.8 ile 15,5

RDW normal değeri (erkekler) : %11,6 ile 15,6

Bu değerler, herkes için geçerli ortalama değerlerdir ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Ancak, RDW oranının normal sınırların dışında yükselmesi, vücutta oluşan bir anormallik olduğunu gösterir.

RDW Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

RDW oranının düşmesi, birçok farklı nedenle gerçekleşebilir ve kanser belirtisi olarak görülmez. Bununla birlikte, kanser gibi birçok hastalık vücutta oluşan anormallikleri tetikleyebilir ve bu da RDW oranının yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle, RDW oranının düşmesi kanser belirtisi olarak görülmemelidir, ancak birçok farklı hastalık için potansiyel bir belirti olarak kabul edilir.

RDW Düşüklüğü Belirtileri

RDW oranının düşmesi, vücutta oluşan bir anormalliğin göstergesi olarak kabul edilir ve birçok farklı hastalık için potansiyel bir belirtidir. Ancak, RDW oranının düşmesi genellikle başka belirtilerle birlikte görülür ve bu belirtiler hastalığın sebebini ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Örneğin, RDW oranının düşmesi anemi, B12 eksikliği, folik asit eksikliği veya kanser gibi birçok farklı hastalıkla ilişkili olabilir.

RDW Düşüklüğü Neden Olur?

RDW oranının düşmesi, birçok farklı nedenle gerçekleşebilir. Bunlar arasında anemi, B12 eksikliği, folik asit eksikliği, idrar yolu enfeksiyonları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, lösemi veya lenfoma gibi kanser türleri bulunur. Ayrıca, bazı ilaçlar, alkol kullanımı ve sigara içme de RDW oranını etkileyebilir.

RDW Düşüklüğü Ne Demek?

RDW düşüklüğü, vücutta bulunan kırmızı kan hücrelerinin ortalama büyüklüklerinin ve şekillerinin dağılımının normal sınırların dışında düştüğü anlamına gelir. Bu durum, vücutta oluşan bir anormalliğin göstergesidir ve birçok farklı hastalık için potansiyel bir belirti olarak kabul edilir. Hemogram testinde RDW değeri yüzde 10,5’in altındaysa RDW düşüklüğünden söz edebiliriz. Bu da şu rahatsızlıklara sebep olabilir:

Mikrositer anemiler (kansızlık)

Makrositer anemiler (kansızlık)

Demir emilim bozukluğu

Aşırı kan kaybedilmesi

B6 Vitamini eksikliği

RDW düşüklüğünün nedeni hastalığın sebebini ortaya çıkarmaya yardımcı olur ve doğru tedavi yöntemini belirlemek için birçok diğer test gerekli olabilir.

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