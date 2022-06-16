Reagan'ı öldürmeye çalışan saldırgan 41 yıl sonra serbest 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

1981 yılında eski ABD Başkanı Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunmaktan yargılanan John Hinckley, 41 yıl sonra serbest bırakıldı.

1981 yılının Mart ayında Washington'da bir otelin önünde gerçekleşen suikast girişiminde Reagan ve yakınındaki üç kişi yaralanmıştı.

2016'da Hinckley, aklı dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle bir psikaytri kliniğine yollandı ve geçen yıl annesi hayatını kaybedene kadar Virginia'da onunla birlikte yaşadı.

— John Hinckley (@JohnHinckley20) June 15, 2022

Serbest kaldığını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyuran 67 yaşındaki Hinckley, "41 yıl 2 ay 15 gün sonra SONRA ÖZGÜRLÜK!!!" ifadelerini kullandı.

Associated Press

Reagan'ın kızı Patti Davis, Hinckley'nin serbest bırakılmasına karşı çıktı.

Saldırıda Reagan'ın ciğerine kurşun isabet etmiş ancak başından vurulan basın danışmanı James Brady beyin zedelenmesi geçirmiş, ömrü boyunca tekerlekli iskemle ile yaşamıştı. 2014 yılında 74 yaşında öldüğünde, ölüm sebebinin "cinayet" olduğuna hükmedilmişti.

Associated Press

Olayda yaralanan iki güvenlik görevlisi ise saldırıyı daha hafif yaralarla atlatmışlardı.

Akli dengesi yerinde olmayan Hinckley'in Reagan'ı, o sırada saplantısı olan sinema oyuncusu Jodie Foster'a kendisini beğendirmek umuduyla vurmaya çalıştığı anlaşılmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir