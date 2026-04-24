        Haberler Bilgi Spor Real Betis- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid muhtemel 11 - İpanya La Liga 32. hafta

        Real Betis ile Real Madrid arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi futbolseverler maçın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Özellikle son dönemde performansıyla dikkat çeken Arda Güler'in mücadelede forma giyip giymeyeceği de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Real Betis– Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de olacak mı? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 13:39 Güncelleme:
        1

        La Liga’da heyecan sürerken futbolseverlerin dikkati bu akşam oynanacak Real BetisReal Madrid karşılaşmasına çevrildi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Real Madrid, deplasmanda önemli bir sınava çıkacak. Öte yandan sakatlığı bulunan Arda Güler’in bu karşılaşmada forma giyemeyeceği merak ediliyor. Peki Real Betis – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        2

        REAL BETİS- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

        Real Betis- Real Madrid maçı 24 Nisan Cuma (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        3

        REAL BETİS- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Estadio de La Cartuja'da oynanacak zorlu mücadele S Sport ekranlarından yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Arda Güler, Real Madrid'in Alavés karşısında oynadığı maçta 58. dakikada yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu kapsamda Arda Güler sezonu kapattı ve Real Madrid'in kalan son 6 maçında kadroda olmayacak.

        5

        REAL MADRİD MUHTEMEL 11

        Lunin, Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Bellingham, Tchouameni, Diaz, Vinicius, Mbappe

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        15 yıl kaçtı... 9 kez estetik yaptırdı! Cinayetten aranıyordu!
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        “Cenazemiz var kapalıyız” kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı
        Bekarlığa veda etti
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
