Real Madrid: 1 - Girona: 1 | MAÇ SONUCU
La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Girona ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta Mallorca'ya deplasmanda kaybeden Real Madrid, son iki haftada 5 puan kaybetti. Barcelona'nın Espanyol'u mağlup etmesi durumunda zirvedeki puan farkı 9'a çıkacak
Real Madrid, 51. dakikada Federico Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçti. Girona, 62. dakikada Thomas Lemar'ın golüyle 1-1'i buldu.
Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 64. dakikada Jude Bellingham yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Real Madrid 70, Girona 38 puana yükseldi.
SON 2 HAFTADA 5 PUAN KAYBETTİ
La Liga'da geçtiğimiz hafta Mallorca'ya deplasmanda kaybeden Real Madrid, son iki haftada 5 puan kaybetti. Maç eksiği bulunan lider Barcelona (76), sahasında ağırlayacağı Espanyol'u mağlup etmesi durumunda Barcelona ile Real Madrid arasındaki puan farkı 9'a yükselecek.
Real Madrid, ligde gelecek hafta sahasında Alaves'i ağırlayacak. Girona ise sahasında Real Betis'i ağırlayacak.