        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 1 - Girona: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Madrid: 1 - Girona: 1 | MAÇ SONUCU

        La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Girona ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta Mallorca'ya deplasmanda kaybeden Real Madrid, son iki haftada 5 puan kaybetti. Barcelona'nın Espanyol'u mağlup etmesi durumunda zirvedeki puan farkı 9'a çıkacak

        Giriş: 11.04.2026 - 00:19
        Real Madrid ligde yine kayıp!

        La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, sahasında Girona'yı ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

        Real Madrid, 51. dakikada Federico Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçti. Girona, 62. dakikada Thomas Lemar'ın golüyle 1-1'i buldu.

        Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 64. dakikada Jude Bellingham yerine oyuna dahil oldu.

        Bu sonucun ardından Real Madrid 70, Girona 38 puana yükseldi.

        SON 2 HAFTADA 5 PUAN KAYBETTİ

        La Liga'da geçtiğimiz hafta Mallorca'ya deplasmanda kaybeden Real Madrid, son iki haftada 5 puan kaybetti. Maç eksiği bulunan lider Barcelona (76), sahasında ağırlayacağı Espanyol'u mağlup etmesi durumunda Barcelona ile Real Madrid arasındaki puan farkı 9'a yükselecek.

        Real Madrid, ligde gelecek hafta sahasında Alaves'i ağırlayacak. Girona ise sahasında Real Betis'i ağırlayacak.

