İspanya La Liga'nın 6. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile Espanyol kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Eder Militao ve 47'de Kylian Mbappe kaydetti.

Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 60. dakikada Gonzalo Garcia'nın yerine girdi.

Bu sonucun ardından R. Madrid 5'te 5 yaptı ve 15 puana yükseldi. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Espanyol ise 10 puanda kaldı.

Ligin 7. haftasında Real Madrid deplasmanda Levante'ye konuk olacak. Espanyol ise sahasında Valencia'yı ağırlayacak.