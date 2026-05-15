Real Madrid: 2 - Oviedo: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid sahasında Oviedo'yu ağırladı. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 15 Mayıs 2026 - 00:21 Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 36. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile Oviedo kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Gonzalo Garcia ve 80'de Jude Bellingham kaydetti.
Bu sonucun ardından R. Madrid 80 puana yükseldi. Ligde düşmesi kesinleşen Oviedo ise 29 puanda kaldı.
Ligin 37. haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla'ya konuk olacak. Oviedo ise sahasında Alaves'i ağırlayacak.
