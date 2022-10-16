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Real Madrid - Barcelona CANLI YAYIN

Real Madrid - Barcelona maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... La Liga'nın 9. haftasındaki El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı konuk ediyor. İki takım da 22 puanla zirvede yer alırken averajla Barça liderlik koltuğunda oturuyor

Real Madrid - Barcelona CANLI YAYIN

La Liga'nın 9. haftasındaki El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı konuk ediyor.

STAT: Bernabeu
SAAT: 17.15
YAYIN: S Sport
HAKEM: Sanchez Martinez

REAL MADRID: 1 - BARCELONA: 0
(İlk yarı oynanıyor...)

12' Benzema

REAL MADRID: Lunin, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Tchouameni, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

BARCELONA: Ter Stegen, Roberto, Kounde, Garcia, Balde, Busquets, De Jong, Pedri, Raphinha, Dembele, Lewandowski

Barcelona ile oynadığı son altı resmi maçın beşini kazanan Real Madrid (1M), daha önceki 18 randevudaki galibiyet sayısını yakaladı (5G 4B 9M).

Real Madrid ile oynadığı son La Liga maçını 4-0 kazanan Barcelona, Kasım 2010'dan bu yana ilk kez rakibini üst üste iki karşılaşmada kalesini gole kapatarak mağlup etmek istiyor.

Real Madrid, sekizinci maçlar itibarıyla La Liga'da 1991/92'den (7G 1B) bu yana en fazla galibiyet aldığı sezonu geçiriyor (7G 1B).

Barcelona kaptanı Sergio Busquets, bu maçta oynaması ve galibiyet alması halinde El Clasico tarihinde en fazla resmi karşılaşma kazanan isim olan Francisco Gento'yu (21G) yakalayacak (20G).

Barcelona'da göreve başladıktan sonra Real Madrid'e rakip olduğu ilk La Liga maçını 4-0 kazanan Xavi Hernandez, bu karşılaşmada da gol yememesi durumunda bu rekabet tarihinde ilk iki randevusunu gol yemeden geçen ikinci teknik direktör olacak (Luis Carniglia; Real Madrid).

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