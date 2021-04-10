BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Real Madrid Barcelona maçı 10 Nisan Cumartesi günü TSİ 22.00'da Alfredo di Stefano Stadı'nda oynanacak. Real Madrid Barcelona karşılaşması D-Smart kanalından canlı yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, De Jong, Lenglet, Dest, Pedri, Busquets, Alba, Griezmann, Messi, Dembele
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius
KRİTİK VİRAJ GEÇİLECEK
Lige iyi başlayamamalarına rağmen sonradan elde edilen başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına dahil olan iki takımdan Barcelona 65, Real Madrid ise 63 puanla lider Atletico Madrid'i (66 puan) takibini sürdürüyor.
LA LİGA'DAN KAPADOKYALI EL CLASİCO TANITIMI
REKABET 119 YILDIR DEVAM EDİYOR
İki takım arasında ilk olarak 1902 yılında oynanan maçla başlayan tarihi rekabette, ligde 181, tüm kulvarlarda ise 278 karşılaşma yapıldı. Lig maçlarının 74'ünü Real Madrid, 72'sini Barcelona kazanırken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi 115, Real Madrid 101 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 62 maçta kazanan taraf olmadı.
İki takım arasında ilk olarak 1902 yılında oynanan maçla başlayan tarihi rekabette, ligde 181, tüm kulvarlarda ise 278 karşılaşma yapıldı.
Lig maçlarının 74'ünü Real Madrid, 72'sini Barcelona kazanırken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi 115, Real Madrid 101 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 62 maçta kazanan taraf olmadı.
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