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Real Madrid - Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler

Real Madrid ile Barcelona İspanya ligi maçında karşı karşıya gelecek. Dünyanın dört bir yanından canlı olarak yayınlanacak Real Madrid Barcelona El Clasico maçı büyük heyecana sahne olacak. Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler

Real Madrid - Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Barcelona maçı 10 Nisan Cumartesi günü TSİ 22.00'da Alfredo di Stefano Stadı'nda oynanacak. Real Madrid Barcelona karşılaşması D-Smart kanalından canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, De Jong, Lenglet, Dest, Pedri, Busquets, Alba, Griezmann, Messi, Dembele

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius

KRİTİK VİRAJ GEÇİLECEK

Lige iyi başlayamamalarına rağmen sonradan elde edilen başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına dahil olan iki takımdan Barcelona 65, Real Madrid ise 63 puanla lider Atletico Madrid'i (66 puan) takibini sürdürüyor.

LA LİGA'DAN KAPADOKYALI EL CLASİCO TANITIMI

REKABET 119 YILDIR DEVAM EDİYOR

İki takım arasında ilk olarak 1902 yılında oynanan maçla başlayan tarihi rekabette, ligde 181, tüm kulvarlarda ise 278 karşılaşma yapıldı.

Lig maçlarının 74'ünü Real Madrid, 72'sini Barcelona kazanırken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi 115, Real Madrid 101 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 62 maçta kazanan taraf olmadı.

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