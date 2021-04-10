BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Barcelona maçı 10 Nisan Cumartesi günü TSİ 22.00'da Alfredo di Stefano Stadı'nda oynanacak. Real Madrid Barcelona karşılaşması D-Smart kanalından canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, De Jong, Lenglet, Dest, Pedri, Busquets, Alba, Griezmann, Messi, Dembele

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius

KRİTİK VİRAJ GEÇİLECEK

Lige iyi başlayamamalarına rağmen sonradan elde edilen başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına dahil olan iki takımdan Barcelona 65, Real Madrid ise 63 puanla lider Atletico Madrid'i (66 puan) takibini sürdürüyor.

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