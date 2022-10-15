Real Madrid – Barcelona derbisi için geri sayım hızla devam ediyor, maçı bekleyenler karşılamanın nerede yayımlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İspanya La Liga’da yine bir El Clasico heyecanı yaşanırken, maçı kazanan takım liderlik koltuğuna oturacak. İşte Real Madrid – Barcelona maçına dair tüm detaylar.