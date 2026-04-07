Real Madrid - Bayern Münih: 1-2 (MAÇ SONUCU)
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki dev eşleşmenin ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Luis Diaz ve Harry Kane atarken, İspanyol devinin tek golü Kylian Mbappe'den geldi.
Giriş: 07.04.2026 - 23:55
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Münih'teki rövanş öncesi avantajı cebine koyan Alman devinin gollerini 41'de Luis Diaz ile 46'da Harry Kane kaydetti.
İspanyol devinin mücadeledeki tek golü ise 74'te Kylian Mbappe'den geldi.
Real Madrid'de maça 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki rövanş karşılaşması 15 Nisan Çarşamba akşamı Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak.
