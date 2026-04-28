Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'de Jose Mourinho sesleri!

        Real Madrid'de Jose Mourinho sesleri!

        Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, teknik direktörlük görevine Benfica'nın başındaki Jose Mourinho'yu getirmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!

        Real Madrid, Alvaro Arbeloa'nın ardından gelecek sezon için yeni teknik direktörünü arıyor.

        The Athletic'te yer alan habere göre kulüp başkanı Florentino Perez’in, sezon sonunda görevine son verilmesi beklenen Alvaro Arbeloa yerine en güçlü aday olarak Jose Mourinho’yu düşündüğü öne sürüldü.

        Madrid yönetimi, son iki sezonda La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Copa del Rey gibi büyük kupalarda başarı elde edememesi sonrası yeni bir yapılanma hedefliyor. Perez’in bu süreçte en güçlü destek verdiği isim Mourinho olurken, kulüp içinde bu fikre karşı çıkan görüşlerin de bulunduğu ifade ediliyor.

        Bu sezon Benfica’yı çalıştıran Mourinho’nun sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor. Ancak anlaşmada yer alan yaklaşık 3 milyon Euro’luk çıkış maddesi, sezon bitiminden sonraki 10 gün içinde ayrılığa olanak tanıyor.

        Madrid’in teknik direktör adayları arasında daha önce Mauricio Pochettino ve Didier Deschamps gibi isimler de gündeme gelirken, kulüp yönetiminin uzun süredir beğendiği Jurgen Klopp’un ise mevcut görevine devam etmek istediği biliniyor.

        100 PUAN TOPLADI

        Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.

