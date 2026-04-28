Real Madrid'de Jose Mourinho sesleri!

Real Madrid, Alvaro Arbeloa'nın ardından gelecek sezon için yeni teknik direktörünü arıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre kulüp başkanı Florentino Perez’in, sezon sonunda görevine son verilmesi beklenen Alvaro Arbeloa yerine en güçlü aday olarak Jose Mourinho’yu düşündüğü öne sürüldü.

Madrid yönetimi, son iki sezonda La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Copa del Rey gibi büyük kupalarda başarı elde edememesi sonrası yeni bir yapılanma hedefliyor. Perez’in bu süreçte en güçlü destek verdiği isim Mourinho olurken, kulüp içinde bu fikre karşı çıkan görüşlerin de bulunduğu ifade ediliyor.

Bu sezon Benfica’yı çalıştıran Mourinho’nun sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor. Ancak anlaşmada yer alan yaklaşık 3 milyon Euro’luk çıkış maddesi, sezon bitiminden sonraki 10 gün içinde ayrılığa olanak tanıyor.

Madrid’in teknik direktör adayları arasında daha önce Mauricio Pochettino ve Didier Deschamps gibi isimler de gündeme gelirken, kulüp yönetiminin uzun süredir beğendiği Jurgen Klopp’un ise mevcut görevine devam etmek istediği biliniyor.

100 PUAN TOPLADI

Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.