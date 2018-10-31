Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'in 15 yıllık görev süresindeki en düşük galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör, Julen Lopetegui oldu.

Eflatun-beyazlıların başına geçtiği için 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi İspanya Milli Takımı teknik direktörlüğünden alınan ve bu ayrılık sonucu İspanya Futbol Federasyonu ile Real Madrid Kulübünü karşı karşıya getiren Lopetegui, Madrid'de beklentileri karşılayamadı.

Son üç sezonda Real Madrid'i UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapan Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'dan koltuğu devralan Lopetegui, görevde 138 gün kalabildi.

LİGE DÜŞME HATTINA DAHA YAKIN

La Liga'da 10 haftada 14 puan toplayan Real Madrid, 9. sırada yer aldı.

La Liga'da son 5 maçını kazanamayan Madrid ekibi, 10. hafta itibarıyla düşme hattına zirveden daha yakın durumda bulunuyor.Zirvede bulunan Barcelona'nın 7 puan gerisinde yer alan Real Madrid'in düşme hattındaki Leganes ile arasındaki fark ise 6 puan olarak göze çarpıyor.

EN DÜŞÜK ORAN LOPETEGUİ'NİN

Julen Lopetegui, Real Madrid'de ilk olarak 2000-2006 yıllarında kulüp başkanlığı yapan ve 2009'da tekrar seçilen Florentino Perez'in görev sürecindeki 12 teknik direktör arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip isim oldu.

Lopetegui'nin çalıştırdığı dönemde Real Madrid, 14 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik 6 mağlubiyetlik performans sergiledi.İspanyol teknik adam, bu sonuçlarla Real Madrid'de yüzde 42,8'lik galibiyet oranı elde etti.

EN YÜKSEK GALİBİYET YÜZDESİ PELLEGRİNİ'DE

Real Madrid'de 2009-2010 sezonunda çalışmaya başlayan ve kupa kazanamadığı gerekçesiyle sezon sonu görevden alınan Şilili Manuel Pellegrini, buna karşın Perez dönemindeki en iyi galibiyet yüzdesine ulaştı.

Eflatun-beyazlılar, Pellegrini'nin başında bulunduğu 48 maçta 36 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.Pellegrini, elde ettiği yüzde 75'lik oranla Perez döneminin galibiyet yüzdesi anlamında en başarılı ismi olarak dikkati çekti.

PELLEGRİNİ ANCELOTTİ'Yİ TAKİP ETTİ

Real Madrid'de 2013-2014 ve 2014-2015 olmak üzere iki sezon görev yapan Ancelotti, takımıyla yüzde 74,7'lik galibiyet oranı yakaladı.

Ancelotti, Pellegrini'nin ardından Perez döneminin galibiyet yüzdesi olarak en iyi ikinci teknik direktörü oldu.

İtalyan teknik adam Ancelotti'nin birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İspanya Kral Kupası zaferine taşıdığı başkent ekibi, bu dönemde çıktığı 119 maçta 89 galibiyet, 14 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşadı.

Perez döneminde görev yapan teknik direktörlerin Real Madrid'deki galibiyet yüzdeleri şu şekilde:

Teknik adam Sezon Maç G B M % 1 Manuel Pellegrini 2009-2010 48 36 5 7 75 2 Carlo Ancelotti 2013-2015 119 89 14 16 74,7 3 Jose Mourinho 2010-2013 178 128 28 22 71,9 4 Zinedine Zidane 2016-2018 149 104 29 16 69,7 5 Jose Antonio Camacho 2004 6 4 0 2 66,6 6 Rafael Benítez 2015-2016 25 16 5 4 64 7 Vanderlei Luxemburgo 2005 45 28 7 10 62,2 8 Mariano Garcia Remon 2004 20 12 4 4 60 9 Carlos Queiroz 2003-2004 59 34 11 14 57,6 10 Vicente Del Bosque 1999-2003 185 104 42 39 56,2 11 Juan Ramon Lopez Caro 2006 33 17 10 6 51,5 12 Julen Lopetegui 2018 14 6 2 6 42,8

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