        Real Madrid'de Trent Alexander-Arnold şoku!

        Real Madrid'de Trent Alexander-Arnold şoku!

        İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in İngiliz oyuncusu Trent Alexander-Arnold yeniden sakatlandı.

        Giriş: 04.12.2025 - 16:57 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:57
        Real Madrid'de Alexander-Arnold şoku!
        Kulüpten yapılan açıklamada, Arnold'un uyluk bölgesinde bir kas yaralanması yaşadığı belirtildi. İspanyol basınına göre, 27 yaşındaki sağ-bek 2 ay sahalardan uzak kalacak.

        Real Madrid'in sezon başında Liverpool'dan transfer ettiği İngiliz futbolcu, dün akşam ligde oynanan Athletic Bilbao maçının 55. dakikasında yerini Asencio'ya bırakmıştı.

        Trent Alexander-Arnold, eylül ayında da Marsilya ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının henüz ilk dakikalarında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmış ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.

