Real Madrid'den Ancelotti kararı!
İspanyol devi Real Madrid, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Bu sezon ligde ve Avrupa'da beklentilerin altında kalan Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti'yle yolları ayırma kararı aldı.
AYRILIK İÇİN ANLAŞMA
The Athletic'te yer alan habere göre, Real Madrid, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Ancelotti ile ayrılık şartları üzerinde anlaşmaya vardı.
Real Madrid'in Ancelotti ile ayrılığı lig bitmeden açıklayabileceği ve ayrılık duyurusunun bu hafta oynanacak (11 Mayıs Pazar) Barcelona maçından sonra olabileceği yazıldı.
Carlo Ancelotti'nin adı Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal ile anılmıştı.
EN GÜÇLÜ ADAY ALONSO
Real Madrid, Ancelotti ile yollarını ayırmasının ardından 14 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle yeni teknik direktörünü hemen açıklamak istiyor. İspanyol devinde şu anda en güçlü teknik direktör adayı Bayer Leverkusen'den Xabi Alonso olarak dikkat çekiyor.