Real Madrid'den Ancelotti kararı!

Bu sezon ligde ve Avrupa'da beklentilerin altında kalan Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti'yle yolları ayırma kararı aldı.

AYRILIK İÇİN ANLAŞMA

The Athletic'te yer alan habere göre, Real Madrid, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Ancelotti ile ayrılık şartları üzerinde anlaşmaya vardı.

Real Madrid'in Ancelotti ile ayrılığı lig bitmeden açıklayabileceği ve ayrılık duyurusunun bu hafta oynanacak (11 Mayıs Pazar) Barcelona maçından sonra olabileceği yazıldı.

Carlo Ancelotti'nin adı Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal ile anılmıştı.