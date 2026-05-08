        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'den Valverde ve Tchouameni'ye dev ceza!

        Real Madrid'den Valverde ve Tchouameni'ye dev ceza!

        Real Madrid, antrenmanda ve soyunma odasında kavga eden Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni'ye 500 biner Euro para ceza verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 19:17 Güncelleme:
        Real Madrid Kulübü, Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga etmesi nedeniyle her iki futbolcuya 500 biner Euro para cezası verdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Disiplin soruşturmasının ardından her iki oyuncu da bugün soruşturma yetkilisi huzuruna çıktı. Oyuncular, yaşananlardan dolayı derin üzüntülerini dile getirdi ve birbirlerinden özür diledi." bilgisi verildi.

        ÖZÜR DİLEDİLER

        Futbolcuların; kulüpten, takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve taraftarlardan özür dilediği belirtilen açıklamada, "Her iki oyuncu da Real Madrid'in uygun gördüğü her türlü yaptırımı kabul etmeye hazır olduklarını belirtti." denildi.

        Açıklamada, "Bu koşullar altında Real Madrid, iki oyuncuya da 500 biner Euro tutarında para cezası uygulama kararı alarak ilgili iç prosedürleri sonuçlandırmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Real Madrid, dün yaptığı açıklamada, iki yıldız oyuncunun antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiği iddialarını doğrulayıp bu futbolcular hakkında disiplin soruşturması açtığını duyurmuştu.

        LaLiga'da 10 Mayıs Pazar günü, Barcelona-Real Madrid maçı oynanacak. Lider Barcelona'nın bu hafta lig şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor.

        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşanıyor
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
