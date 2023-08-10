Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol İspanya Real Madrid'de Arda Güler'den kötü haber... Ameliyat kararı verildi! - Son dakika spor haberleri - Futbol Haberleri

        Real Madrid'e bir şok daha: Arda Güler'den kötü haber geldi!

        Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bir süredir sakatlıkla boğuşuyordu. Genç yıldızın sakatlığı hakkında birçok şey yazılırken, İspanyol basını kötü haberi verdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'nin rekor bedelle dünya devi Real Madrid'e sattığı Arda Güler, İspanya'ya gittiği ilk günden itibaren gündemden düşmemişti.

        2

        18 yaşındaki genç yıldız ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

        3

        Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan genç yıldız bir süredir takımdan uzak kalmıştı.

        4

        KÖTÜ HABERİ DUYURDULAR

        The Athletic'in haberine göre, dizinden sakatlığı bulunan 18 yaşındaki genç futbolcu için ameliyat kararı alındı.

        5

        Real Madrid'in, Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat kararı aldığı belirtildi.

        6

        18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

        7

        NE OLMUŞTU?

        Arda Güler'in antrenman sırasında iç menisküsü yırtılmıştı.

        8

        İspanyol devinin idmanında sakatlanan 18 yaşındaki futbolcu Madrid'e geri dönmek zorunda kalmıştı.

        9
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Fred gelişmesi!
        Fred gelişmesi!
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması