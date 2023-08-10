Real Madrid'e bir şok daha: Arda Güler'den kötü haber geldi!
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bir süredir sakatlıkla boğuşuyordu. Genç yıldızın sakatlığı hakkında birçok şey yazılırken, İspanyol basını kötü haberi verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin rekor bedelle dünya devi Real Madrid'e sattığı Arda Güler, İspanya'ya gittiği ilk günden itibaren gündemden düşmemişti.
18 yaşındaki genç yıldız ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan genç yıldız bir süredir takımdan uzak kalmıştı.
KÖTÜ HABERİ DUYURDULAR
The Athletic'in haberine göre, dizinden sakatlığı bulunan 18 yaşındaki genç futbolcu için ameliyat kararı alındı.
Real Madrid'in, Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat kararı aldığı belirtildi.
18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.