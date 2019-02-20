Real Madrid, 2017 yılında Flamengo'dan 16 yaşındaki Vinicius Junior'u 35 milyon Euro ödeyerek transfer etmişti. Kısa süre önceye kadar ülkesinde kariyerine devam eden Brezilyalı futbolcu, reşit olmasının ardından Madrid yolunu tutmuştu. Sezon başında beklentilerin altında kalan ve bir süre sonra Real Madrid'in B Takımına yollanan Vinicius Junior, son dönemdeki golleriyle Madrid taraftarlarını oldukça mutlu etti.

Özellikle sezonun ikinci yarısında büyük çıkışa geçerek ilk 11'in vazgeçilmez oyuncuları arasına giren Junior, Real Madrid'in eski yıldızı Cristiano Ronaldo'ya benzetilen stiliyle taraftarını mutlu ediyor. Sol kanatta forma giyen Brezilyalı oyuncu, lig ve kupada görev aldığı maçlarda 3 gol ve 9 asistle takımına katkı sağladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari, bundan birkaç hafta önce Vinicius Junior'ı Real Madrid'in B Takımı olan Castilla'ya yollamış ve "Öğrenmesi gereken çok şey var" ifadelerini kullanmıştı. Brezilyalı futbolcunun gelişimindeki sır da ortaya çıktı.

AS'ın haberine göre Vinicius Junior ilk olarak fiziksel çalışmalar yaptı. Sakatlık riskini azaltmak için havuzda çalışmalar yapan Brezilyalı, kulübün kondisyonerleriyle de sıkı bir vücut geliştirme programı uyguladı.

Antrenmanlardan sonra sahada kalan ve ekstra şut çalışmaları yapan Vinicius Junior bunun dışında pozisyon alma, hareketlenme ve bitiricilik de çalıştı. Antrenman sahasında uzun saatler geçirdiği belirtilen yıldız adayının ayrıca oynadığı her maçı saatlerce izlediğiği kaydedildi. 18 yaşındaki futbolcunun artık soyunma odasında da saygı görmeye başladığı, Casemiro ve Marcelo'dan bolca tavsiyeler aldığı da belirtildi.