Devler Ligi'nde heyecan 6. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Real Madrid, Manchester City ile karşı karşıya geliyor. İspanyol devi Real Madrid, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Manchester City'i eli boş göndermek istiyor. Manchester City ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak ilk 8 için önemli bir avantaj etmek istiyor. Peki, "Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçı Arda Güler oynayacak mı?" İşte Real Madrid - Manchester City maçı muhtemel 11'leri...