Real Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Valladolid maçı hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya La Liga ikinci hafta maçında Real Valladolid ile karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılarda gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Sakatlığı nedeniyle Valladolid karşılaşmasında oynayamayacak olan Jude Bellingham'ın yerine Arda Güler'in görev alması planlanıyor. Kadro için bir diğer aday ise Luka Modric. Peki Real Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid-Real Valladolid maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar…
Real Madrid, İspanya La Liga ikinci hafta mücadelesinde sahasında Real Valladolid’i konuk edecek. Ancelotti’nin öğrencileri hem ligde hem de Avrupa’da kupa hedefiyle yoluna devam ediyor. Paulo Pezzolano yönetimindeki Real Valladolid ise kadro yapısıyla dikkat çekiyor. Eflatun beyazlılarda Jude Bellingham'ın yokluğunda milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Peki Real Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid-Real Valladolid maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…
REAL MADRİD-REAL VALLADOLİD MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid-Real Valladolid maçı, 25 Ağustos 2024 Pazar günü saat 18.00’de başlayacak.
REAL MADRİD-REAL VALLADOLİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Real Valladolid maçı, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.