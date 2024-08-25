Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Real Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Real Valladolid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Valladolid maçı hangi kanalda?

        Real Madrid, İspanya La Liga ikinci hafta maçında Real Valladolid ile karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılarda gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Sakatlığı nedeniyle Valladolid karşılaşmasında oynayamayacak olan Jude Bellingham'ın yerine Arda Güler'in görev alması planlanıyor. Kadro için bir diğer aday ise Luka Modric. Peki Real Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid-Real Valladolid maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 09:30 Güncelleme: 25.08.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Real Madrid, İspanya La Liga ikinci hafta mücadelesinde sahasında Real Valladolid’i konuk edecek. Ancelotti’nin öğrencileri hem ligde hem de Avrupa’da kupa hedefiyle yoluna devam ediyor. Paulo Pezzolano yönetimindeki Real Valladolid ise kadro yapısıyla dikkat çekiyor. Eflatun beyazlılarda Jude Bellingham'ın yokluğunda milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Peki Real Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid-Real Valladolid maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…

        2

        REAL MADRİD-REAL VALLADOLİD MAÇI NE ZAMAN?

        Real Madrid-Real Valladolid maçı, 25 Ağustos 2024 Pazar günü saat 18.00’de başlayacak.

        3

        REAL MADRİD-REAL VALLADOLİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Real Madrid-Real Valladolid maçı, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle Valladolid karşılaşmasında oynayamayacak olan Jude Bellingham'ın yerine Arda Güler'in görev alması planlanıyor.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Yurtta sel ve heyelan!
        Yurtta sel ve heyelan!
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Daum hayatını kaybetti
        Daum hayatını kaybetti
        5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı
        5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı
        Nefes almak için hortum sistemi kurmuşlar!
        Nefes almak için hortum sistemi kurmuşlar!
        Kovid-19'un sembol ismi Batı Nil virüsü kaptı
        Kovid-19'un sembol ismi Batı Nil virüsü kaptı
        '15 Temmuz'da Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandık'
        '15 Temmuz'da Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandık'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Camide duygulandıran not!
        Camide duygulandıran not!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!