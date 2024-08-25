Real Madrid, İspanya La Liga ikinci hafta mücadelesinde sahasında Real Valladolid’i konuk edecek. Ancelotti’nin öğrencileri hem ligde hem de Avrupa’da kupa hedefiyle yoluna devam ediyor. Paulo Pezzolano yönetimindeki Real Valladolid ise kadro yapısıyla dikkat çekiyor. Eflatun beyazlılarda Jude Bellingham'ın yokluğunda milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Peki Real Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid-Real Valladolid maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…