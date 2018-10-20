2018 Dünya Kupası'ndan sadece birkaç gün önce İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julen Lopetegui'yi göreve getiren Real Madrid'de kan kaybı devam ediyor! Levante mücadelesi öncesinde oynadığı son 4 resmi maçta gol atamayan ve sadece 1 puan toplayabilen Madrid temsilcisinin kan kaybı, milli ara dönüşünde de devam etti! Real Madrid, La Liga'nın 9. haftasında evinde Levante'ye 2-1 mağlup oldu!

6. dakikada Jose Luis Morales ile Levante öne geçerken, 13. dakikada Roger'ın penaltıdan attığı golle ev sahibi ekip taraftarlarına şok etkisi yarattı.

Real Madrid, 18. dakikada kaptanı Sergio Ramos ile farkı 1'e indirdi. Ancak hakem bu gol sonrasında VAR'a başvurdu ve golün geçerli olmadığına karar verdi.

İlk yarısı 2-0 Levante üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada Real Madrid Marcelo ile 72. dakikada farkı bire indirse de karşılaşmanın kalan kısmında başka gol olmayınca maç 2-1 Levante üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla 14 puanda kalan Real Madrid'in kazanamama serisi 5 maça çıktı. Koltuğu sallantıda olan Julen Lopetegui, İspanyol basınına göre yakın zamanda koltuğunu kaybedebilir. Lopetegui'nin yerine en büyük aday olarak ise Antonio Conte gösteriliyor.

Üst üste 3. galibiyetini alan Levante ise puanını 13'e çıkardı.

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