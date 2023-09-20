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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Union Berlin: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Real Madrid - Union Berlin: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Şampiyonlar Ligi'nin 'doğal' favorisi Real Madrid, C Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi Union Berlin'i zor da olsa 1-0 mağlup etmeyi başardı. İspanyol devine üç puanı getiren golü 90+4'te Jude Bellingham kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 22:36 Güncelleme: 20.09.2023 - 22:39
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        Real Madrid, Bellingham'a duacı!
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        Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne üç puanla başladı. İspanyol devi, C Grubu ilk maçında ağırladığı Alman ekibi Union Berlin'i 1-0 mağlup etti.

        Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde boy gösteren Union Berlin, dev rakibini maç boyunca dirense de 90+4'te Jude Bellingham'ın golüne engel olamadı.

        Bu sezon birçok maçta son anlarda kaydettiği gollerle Real Madrid'e hayat veren İngiliz yıldız, bu kez Şampiyonlar Ligi'nde takımını zafere taşımayı başardı.

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        Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gelecek hafta Real Madrid, Napoli'ye konuk olacak. Union Berlin ise Braga'yı ağırlayacak.

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