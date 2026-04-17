Recep Durul'a 6222'den hak mahrumiyeti cezası!
Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan Galatasaray - Kocaelispor maçı öncesinde Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un eşlik ettiği küfürlü tezahüratlar sonrası 6222'den ceza verildi.
Giriş: 17 Nisan 2026 - 10:21
Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a Galatasaray - Kocaelispor maçı öncesi sosyal medyaya yansıyan küfürlü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından 6222 Sporda Şiddetle Mücadele Yasası kapsamında hak mahrumiyeti cezası verildi.
Verilen ceza doğrultusunda Durul, ceza süresi boyunca stadyumlarda yer alamayacak. Bu süreçte resmi karşılaşmaları tribünden ya da saha içinden takip etmesi mümkün olmayacak.
