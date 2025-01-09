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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Recep Uçar: Bu sene kupa kaldırmak en büyük hedefimiz - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Recep Uçar: Bu sene kupa kaldırmak en büyük hedefimiz

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda kupayı kaldıran bir kulüp olarak bu sene final görmek, kupa kaldırmak en büyük hedefimiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:57 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:57
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        "Bu sene kupa kaldırmak en büyük hedefimiz"
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        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu karşılaşmasında Konyaspor deplasmanda Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu.

        Çorum FK’yı da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik eden Uçar, “Camia olarak kupada hedefleri olan bir camiayız. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı yapmıştık. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası’nda kupayı kaldıran bir kulüp olarak bu sene final görmek, kupa kaldırmak en büyük hedefimiz. Grupların ilk maçı Çorum FK ile oynandı. Değerli bir takım. Ligde oynadığı son 10 maçın sadece bir tanesini kaybetmiş. Başlarında benim de dostum olan ve bulunduğu konuma tırnakları ile kazıyarak gelen Serkan Özbalta gibi değerli bir teknik adam var. O da, bizler de pozitif futbol oynamayı şiar edinmiş insanlarız. İki takım da bugün sahada pozitif işler yapmaya çalıştı. Güzel işler yapıyorlar, onlara bundan sonraki turlarda, kendi liglerinde başarılar diliyorum” dedi.

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        "KUPADA 4. MAÇIMIZ, GOL YEMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

        “Genel olarak oyun kontrolü bizdeydi” ifadelerine yer vererek karşılaşmayı değerlendiren Uçar, “Oyunu kontrol ettiğimiz, pozisyon ürettiğimiz bir maç ama maalesef sonuçlandıramadık. Yaklaşık 29. dakikada bir geçiş pozisyonu verdik. Orada da Deniz iyi bir kurtarış yaptı ve oyunda kalmamıza sebebiyet verdi. Genel anlamda ikinci yarıda üstünlüğümüz vardı, oyunu kontrol ediyorduk. Oraya kadar da geliyorduk. Ligde de kupada da maalesef atakları etkili bir şekilde sonlandıramıyoruz. Bugün de bunun sıkıntısını zaman zaman yaşadık. 65’ten sonra yaptığımız değişikliklerle sahaya girenlerle daha üretken olmaya başladık. 85. dakikada attığımız gol ile kazandık. Ondan dolayı mutluyuz. Oyuncularımı gerek ortaya koydukları mücadele gerek taktiksel disipline uymalarından dolayı kutluyorum. Kupada 4. maçımız, gol yemeden devam ediyoruz. Grupta iki maçımız daha var. Umarım bu maçlardan da iyi sonuçlar alarak gruptan çıkıp arzuladığımız o finale ulaşırız. Camiamızın, bizlerin, oyuncularımızın en büyük hedefi bu” diye konuştu.

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