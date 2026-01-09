Habertürk
        Recep Uçar'dan yılın karelerinde Gazze tercihi! - Çaykur Rizespor Haberleri

        Recep Uçar'dan yılın karelerinde Gazze tercihi!

        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, Anadolu Ajansı'nın 2025'e damga vuran olayları yansıtan fotoğraflardan oluşan "AA'nın Yılın Kareleri" oylamasında oy kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 09:42 Güncelleme: 09.01.2026 - 09:42
        Recep Uçar'dan yılın karelerinde Gazze tercihi!
        Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Recep Uçar, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

        Uçar'a fotoğraf seçimi yaparken Rizesporlu futbolcular Muhammet Taha Şahin, Taylan Antalyalı ve Samet Akaydin de eşlik etti.

        "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" isimli fotoğrafını oylayan 50 yaşındaki teknik direktör, "Her bir fotoğraf vicdan yakıyor." dedi.

        "Portre" özel kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli karesini seçen Recep Uçar, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" isimli fotoğrafını seçti.

        Deneyimli teknik adam ve oyuncuları, "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in çektiği "Süt kuzusu" başlıklı karede karar kıldı.

        Recep Uçar, dünyanın Gazze'ye halen sessiz kaldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Birbirinden değerli, seçerken çok zorlandım hatta o yüzden oyuncularımdan sağ olsunlar destek aldım. Hepsi birbirinden güzel, kıymetli fotoğraflar. Belki de bu senenin bizi en çok yıpratan, üzen Gazze fotoğraflarını seçmek en zoruydu. Çünkü hepsinin birbirinden çok çok farklı anlamları var. Foto muhabiri arkadaşlarımızın ellerine sağlık, harika kareler yakalamışlar. Umarım hak eden kazanır. Gazze'de ateşkes yapılsa da acılar dinmedi. Bugün itibarıyla Gazze'ye sessiz kalanlar yarın sıra kendilerine geldiklerinde de sessiz kalabilecekler mi? Bunu kendilerine sormaları lazım. Maalesef dünyamız güçlülerin egemenliğine doğru yol alıyor. En önemli sorun olarak da bunu görüyorum. 'Bugün bize olmadı' demeyin. Yarın başka bir yer Paris de Londra da Roma da Gazze'ye dönerse o zaman insanlar çaresizlik içinde kalacaklar. Yarın bunlar olmadan bugün bunlara dur denilmesi lazım. İnsanın cinsiyeti, dini, ırkı, milliyeti olmaz. İnsan, insandır. Değerli varlıktır."

        YARIŞMA

        AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Çevre ve Doğal Yaşam", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

        Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

        Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

