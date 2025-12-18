Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Recep Uçar: Momentum yakaladık - Çaykur Rizespor Haberleri

        Recep Uçar: Momentum yakaladık

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Son maçlarda takım olarak ciddi bir enerji ve momentum yakaladık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 18:07 Güncelleme: 18.12.2025 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Recep Uçar: Momentum yakaladık
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Recep Uçar, "Beşiktaş maçı, lig devresinin son karşılaşması. Devre arasına mümkün olan en iyi sonuçla girmek istiyoruz. Rakibimizin de kazanmak isteyeceği bir maç olacak. Kolay bir karşılaşma bizi beklemiyor ancak biz de son haftalarda önemli bir ivme yakaladık. Beşiktaş son haftalarda arzu ettiği sonuçları tam anlamıyla alamamış olabilir. Ancak iç sahada çok güçlüler. Kadrolarında milli ve değerli oyuncular var. Böyle bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim için önemli olan, sahaya kendi oyunumuzu yansıtmak ve mücadele gücümüzü sonuna kadar ortaya koymak. Son maçlarda takım olarak ciddi bir enerji ve momentum yakaladık. Oyuncularımın sahadaki istekleri, arzuları, sadakatleri ve taktiksel disiplinleri beni son derece mutlu ediyor. Bu birliktelik ve oyun anlayışıyla Beşiktaş maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İstanbul’da bizi destekleyecek çok sayıda Rizeli taraftarımız olacak. Hem oradaki hem de Rize’deki taraftarlarımızı mutlu edecek bir sonuç almak istiyoruz. Oyuncularım da bunun bilinciyle sahaya çıkacak" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler