Recep Uçar: Momentum yakaladık

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Recep Uçar, "Beşiktaş maçı, lig devresinin son karşılaşması. Devre arasına mümkün olan en iyi sonuçla girmek istiyoruz. Rakibimizin de kazanmak isteyeceği bir maç olacak. Kolay bir karşılaşma bizi beklemiyor ancak biz de son haftalarda önemli bir ivme yakaladık. Beşiktaş son haftalarda arzu ettiği sonuçları tam anlamıyla alamamış olabilir. Ancak iç sahada çok güçlüler. Kadrolarında milli ve değerli oyuncular var. Böyle bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim için önemli olan, sahaya kendi oyunumuzu yansıtmak ve mücadele gücümüzü sonuna kadar ortaya koymak. Son maçlarda takım olarak ciddi bir enerji ve momentum yakaladık. Oyuncularımın sahadaki istekleri, arzuları, sadakatleri ve taktiksel disiplinleri beni son derece mutlu ediyor. Bu birliktelik ve oyun anlayışıyla Beşiktaş maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İstanbul’da bizi destekleyecek çok sayıda Rizeli taraftarımız olacak. Hem oradaki hem de Rize’deki taraftarlarımızı mutlu edecek bir sonuç almak istiyoruz. Oyuncularım da bunun bilinciyle sahaya çıkacak" diye konuştu.