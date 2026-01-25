Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Recep Uçar: Skor bizi mutlu etmedi ama mücadeleden memnunum - Çaykur Rizespor Haberleri

        Recep Uçar: Skor bizi mutlu etmedi ama mücadeleden memnunum

        Çaykur Rizespor Teknik Direktör Recep Uçar, 1-1 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından, "Skor bizi mutlu etmedi ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden memnunum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 20:51 Güncelleme: 25.01.2026 - 20:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Skor mutlu etmedi ama mücadeleden memnunum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu.

        "SKOR BİZİ MUTLU ETMEDİ AMA MÜCADELEDEN MEMNUNUM"

        Uzun bir aradan sonra evlerinde maça çıktıklarını belirten Recep Uçar, skordan memnun olmasa da oynanan oyundan memnun olduğunu ifade ederek, "Özellikle değişikliğin de etkisiyle beraber Augusto sakatlanıp Valentin girdikten sonra oyunun genelinde ciddi geçişler yakaladık. Birinde Laci'yle golü bulduk ama şimdi tekrar Halil Hoca'yla da konuştuğumda oradaki pozisyonun ofsayt olduğunu söyledi. Ben artık oyunun ruhunun daralmaya başladığını düşünüyorum. Pozisyonun bir metre falan olduğunu söylüyor, itirazım yok; acaba orada olmasa savunma oyuncusu o topa dokunur mu dokunmaz mı, genel yorumu insanlara bırakıyorum. 1-1 bizi mutlu etmedi, ne beni ne oyuncularımı. Ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden, özellikle 11'e 10 oyundaki taktiksel sadakatten genel olarak memnunum. Ondan dolayı tebrik ediyorum. Futbol şansı son dönemlerde bizden yana değil, kabul ediyorum; ama devam edeceğiz. Çok mücadele edeceğiz, çok isteyeceğiz. Bundan sonraki süreçte, ligin ikinci yarısında hem oynadığı oyunla keyif veren hem de kimseye karşı oyun olarak kaybetmeyen bir Rizespor izletmek en büyük arzumuz. Alanyaspor'u da bu puanlarından dolayı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TSK'nın zorlu eğitim süreci ilk kez Habertürk'te

        Türk Hava Kuvvetleri; yurt içinde ve sınır ötesinde pek çok farklı görev üstleniyor. Bu görevlerden biri de havadan arama kurtarma desteği. Peki bu ekip nasıl eğitiliyor? Sahaya çıkmadan önce hangi aşamalardan geçiyor? Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi..

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"