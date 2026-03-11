Recep Uçar: Tribünde bulunan insanlara da çok büyük sorumluluk düşüyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen iftar programı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"MAALESEF ARKADAŞIMIZ, DOSTUMUZ VE HOCAMIZ OLAN ORHAN KAYNAK'I KAYBETTİK"

Açıklamasına, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ı anarak başlayan Uçar, "Trabzon maçı öncesi buradayız ama maçtan öncesinde maalesef dün akşam itibarıyla aldığımız acı bir haber hepimizi derinden yaraladı. Geçmişte beraber futbol oynadığım takım arkadaşım olan, Türk futbolunun en önemli değerlerinden biri olan sevgili hocamız, antrenörümüz, arkadaşımız, dostumuz Orhan Kaynak'ı maalesef kaybettik. Başta kederli ailesi olmak üzere ve Trabzonspor kulübü olmak üzere tüm spor ailesine başsağlığı diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Özellikle Trabzon'da çalıştığı dönemde böyle bir haberle üzüntüsünü yaşayan bir Trabzon deplasmanına gerçekçi olmak gerekirse gitmek istemezdik. Keşke onlar daha keyifli olsalardı ama cumartesi günü malumunuz federasyonumuz saat 8’e aldı. 8’de Trabzon maçımız var" dedi.

"BURADA ÖZELLİKLE TRİBÜNDE BULUNAN İNSANLARA BÜYÜK BİR SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

İki şehir arasındaki rekabete değinen Uçar, "Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde komşu şehirler arasında ciddi bir rekabet vardır. Ama önemli olan bu rekabetin sporun ruhuna uygun bir şekilde devam ettirilebilmesi. Bizim iki şehrimiz Çaykur Rizespor ve Trabzonspor arasında da senelerden gelen güzel, tatlı bir rekabet olduğunu da bilen bir insanım. Ama burada özellikle oyuncularımıza, bizlere, tribünde bulunan insanlara da çok büyük sorumluluk düşüyor. Öfkeli bir mirastansa daha neşeli bir miras gelecek nesillere bırakabilmek, oynadığımız oyunlarla anılabilmek, bence yapabileceğimiz en büyük katkı olur gerek futbola gerek güzide iki şehir arasındaki dostluğa" ifadelerini kullandı.

"TAKIM SAVUNMASINI BİRAZ DAHA SERT, DAHA İYİ YAPABİLMEK ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİYDİ"

Son haftalarda yakaladıkları çıkışı değerlendiren Recep Uçar, "Son dört haftada, Gençlerbirliği deplasmanında ikinci yarı başlayan bir ivmeyle beraber oradan aldığımız bir puan, son 3 maçta da gol yemeden alınan 3 galibiyet bizi mutlu etti. Oyuncularımız o anlamda belki biraz kaybolmuş olan özgüvenlerini yerine getirdi. Biraz önceliğimiz oydu. Takım savunmasını biraz daha sert, daha iyi yapabilmek önceliklerimizden biriydi. Yüzde 100 başarmadık. Şu an itibarıyla çok bir şey başarmadık, onu da söyleyeyim. Daha hala 9’uncu sıradayız. 30 puanımız var. Kalan 9 hafta var. Umarım bu 9 haftayı da en iyi şekilde geçirip, bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek amacımız olacak” dedi.

"MEVCUT OYUNCULARIN VERİMİNİ ARTTIRABİLMEK BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ TRANSFER DEMİŞTİM"

Kadro mühendisliği ve oyuncu performansları hakkında konuşan Uçar, "Ben ilk geldiğimde de bir şey söylemiştim sizlere. Gerçi bu yanlış anlaşıldı, biraz farklı yerlere de çekildi. Mevcut oyuncuların verimini arttırabilmek bizim için en önemli transfer demiştim. Bu demek değildir ki transfer yapmayacağız ama önceliğimiz daha az süre alan, çok kaliteli olup da verim alamadığımız, çeşitli sebeplerden; bazen sakatlık, bazen formsuzluk, bazen ailevi, psikolojik sebeplere kadar verim alamadığımız oyuncuların verimini arttırmaktı. Belirli oyuncularda bunu kısmen başardığımızı söyleyebilirim. Ama daha gideceğimiz yol var" ifadelerini kullandı.

"DÜŞME BARAJININ 34'LÜ PUANLARDA OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ligde düşme baraj puanıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uçar, “Ligde şu an itibarıyla 6 takım biraz makası açtı. Onların arkasında sıralanan takımlar var. Aşağıdan da biz bu hafta aldığımız galibiyetle belirli takımlardan bir nebze uzaklaştık ama lig bitmedi. Düşme barajının ben kendi adıma 34'lü puanlarda olabileceğini düşünüyorum. Sadece öngörü, bir şey değil. 33 olabilir, 34 olabilir, 35 olabilir. Dolayısıyla bizim önümüzde 9 maç var. Önceliğimiz şu: her maçı oynayabildiğimiz en iyi seviyede oynamak. Her maça kazanmak isteğiyle çıkıyoruz. Trabzon deplasmanına da biz tamamen kazanma içgüdüsüyle gideceğiz. Amacımız bitirebildiğimiz en iyi noktada bitirmek. Puan bilmiyorum şu aşamada" diye konuştu.