        Red Hot Chili Peppers müzik kataloğunu sattı

        Red Hot Chili Peppers müzik kataloğunu sattı

        'Californication', 'Otherside' gibi hit şarkılarıyla tanınan Red Hot Chili Peppers grubu, şarkılarının telif hakkı için milyonlarca dolarlık anlaşma imzaladı

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 10:40
        Şarkılarının değeri 300 milyon dolar

        Dünyaca ünlü Amerikalı müzik grubu Red Hot Chili Peppers; Bob Dylan, Bruce Springsteen ve Justin Bieber gibi dev şirketlere kataloglarını satan sanatçıların arasına katıldı.

        Springsteen, müzik kataloğunun haklarını Aralık 2021'de 500 milyon dolara Sony Music'e devretmişti. Dylan da Aralık 2020'de 600'den fazla şarkısının tüm telif haklarını 300 milyon dolara Universal Music'e vermişti.

        Red Hot Chili Peppers grubu da müzik kataloğunu Warner Music Group'a 300 milyon dolara sattı. Anlaşma, grubun 13 stüdyo albümü de dahil olmak üzere tüm kayıtlı eserlerini kapsıyor. Bu albümlerin yıllık yaklaşık 26 milyon dolar gelir getirdiği belirtildi.

        1983'te kurulan grup, bir yıl önce kayıtlı kataloğu için 350 milyon dolar talep etmişti.

        'Californication', 'Can't Stop', 'Under the Bridge' ve 'Otherside' gibi pek çok hite imza atan grup, 2022'de en son albümleri olan 'Unlimited Love' ve Return of the Dream Canteen'i yayınladı.

        Funk, punk ve metali harmanlayarak müzik yapan Red Hot Chili Peppers'ı Anthony Kiedis, Michael Balzary, Hillel Slovak ve Jack Irons kurdu. İlk adı ‘Tony Flow And the Miraculously Majestic Masters of Mayhem’ olan grup, 1983'te EMI plak şirketiyle sözleşme imzaladı ve adını Red Hot Chili Peppers olarak değiştirdi.

        #Red Hot Chili Peppers
        #müzik kataloğu
        #telif hakkı
