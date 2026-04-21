Reel sektör güveni nisanda geriledi
TCMB verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi Nisan ayında 100,6 olarak Eylül 2025'ten beri en düşük seviyeye geriledi. Kapasite Kullanım Oranı ise 73,8'e yükseldi
Giriş: 21 Nisan 2026 - 10:28
TCMB Nisan ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi verilerini yayımladı.
Buna göre mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi 101 seviyesinden 100,6'ya geriledi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de Nisan'da 98,6'ya geriledi.
Kapasite kullanım oranı arttı
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,0 oldu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı ise, bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 73,8 seviyesinde gerçekleşti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ