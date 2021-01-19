Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan reform mesajı: Kamuoyuna sunma aşamasına geldi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"İl kongrelerimizi salgın şartları sebebiyle canlı bağlantıyla gerçekleştirmekten elbette memnun değiliz. İçinden geçtiğimiz kritik dönemde başka bir çare olmadığı için süreci bu şekilden nihayete erdireceğiz. En kısa sürede vatandaşlarımızla ve teşkilatımızla kucaklaşmayı diliyoruz. AK Parti teşkilatlarımızın geçtiğimiz yıl 1 milyon yeni üyeyi partimize kazandırmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum.

AK Parti'nin yolu milletin yolu, davası milletin davası, gücü milletin gücüdür. Böyle bir misyonla yola çıkmış ve girdiği her seçimden birinci çıkarak 18 yıldır iktidarda kalmış bir parti mensuplarına düşen görev hep daha iyisine çalışmaktır. Bizler seferle mükellef kadrolar olarak, Rabbim bizlere nice zaferleri vermiştir.

Ne adam sendeciliğe, ne kibre, ne nefsi arzularımıza asla kapılmadan Hakk'a ve halka hizmette son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yapacağınız emek, fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.

"ASLA UNUTMADIK"

AK Parti, Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, geleceğinin de partisidir. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız. Gençlerimizle 2053 vizyonu ile yine AK Parti çatısıyla taşıyacaktır. Hep daha ileri gidecek, hep daha çok hizmet yapacağız.

Toplumlar ve insanlar gibi partilerin de hayat yolunda önemli dönüm noktaları vardır. Biz 2001 yılında partimizi kurduğumuzda, Türkiye en uzun bunalımlarından, kaoslarından, krizlerinden birini yaşıyordu. Kuruşundan 15 ay gibi kısa bir süre sonra milletimiz AK Parti'yi tek başına iktidara getirmiştir. Ülkemizi demokrasi ve ekonomide muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak için çalıştık, çabaladık. 18 yılda karşımıza çıkarılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız. Vesayetin tuzaklarını birer birer nasıl aştığımızı dün gibi hatırlıyoruz. Sergilenen haksızlıklar, hukuksuzluklar, ahlaksızlıklar hafıza kaydımızda duruyor.

Terör örgütlerinin sınırlarımızı taciz etmek için başlattıkları saldırıların acısı hala yüreğimizi dağlıyor. FETÖ'nün orduya kadar giriştiği saldırıları da bunların borazanlığını da hep hatırlayacağız. Türkiye'nin diplomasiden ekonomisine kadar karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları da unutmayacağız. Tüm bu ihanetlerden, saldırılardan ve tuzaklardan kurtulan Türkiye bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır.

"MİLLETİMİZ HİÇBİRİNE İTİBAR ETMİYOR"

Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal güvenliğe kadar Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılandan 5 katını, 10 katını hayata geçirerek ülkemizi kalkındırdık. Milletimiz istemezükçülüğü hayat biçimi haline getirenlerin gerçek yüzünü bildiği için 18 yıldır hiçbirine itibar etmiyor.

Salgın krizi sağlık altyapımızı, depremler afet altyapımızı, eğitim teknolojilerimin altyapısını göstermiştir. Akıl ve vicdan sahibi herkes Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyor. Daha düne kadar kendi sınırları içindeki teröristlerle mücadele etmekte zorlanan ülkeden neredeyse yarım düzüne harekatı gerçekleştiren bir ülkeye dönüştük.

Salgın sonrası yeniden yapılanacağı görülen küresel siyasi ve ekonomik sistemde en çok öne çıkan güç olarak görülen ülkenin Türkiye olmasının gerisinde böyle bir plan vardır. Planı, projesi olan tek parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Diğerleri yalanlarla, iftiralarla siyaset yapıyormuş gibi görülerek vakit öldürmektedir. Partileri içindeki tacizlerin, tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olması kara mizah örneğidir.

REFORM MESAJI

Bu tablo AK Parti kadroları olarak bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. 15 seçimden bizi hep birinci çıkartan milletimize karşı şükranlarımızı ifade yolu, daha çok çalışmak daha çok hizmet etmekten geçiyor. Var gücümüzle çalışarak milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak yüreği ferah olarak çıkacağız. Tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı çeyrek asırlık, yarım asırlık vizyon koyarak vereceğiz.

Şimdiden reform gündemimizi oluşturmaya başladık. İlgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların, kazanımlarımıza göz dikmeleri tembelliklerinin, çapsızlıklarının işaretidir. Biz kendi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz."