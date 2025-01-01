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        Haberler Bilgi Gündem Regaip Kandili ibadetleri: Regaip Kandili ibadetleri nelerdir, nasıl ibadet edilir, hangi dualar sureler okunur?

        Regaip Kandili ibadetleri nelerdir? Regaib Kandili'nde nasıl ibadet edilir?

        Üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaip Kandili için geri sayım başladı. Kandil gecesini ibadet ederek geçirmek isteyen İslam aleminin gündeminde, Regaip Kandili ibadetleri yer alıyor. Kandil gecesinde namaz kılıp, dua ve sure okuyarak geçirmek isteyenler için, "Regaip Kandili ibadetleri nelerdir, nasıl ibadet edilir?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Regaip Kandili ibadetleri, okunacak, sure ve dualar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 23:46 Güncelleme: 01.01.2025 - 23:46
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        İslam dünyası için en önemli günler arasında yer alan Regaip Kandili bu yıl 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Kandil gecesi için bekleyiş sürerken, bu mübarek günü ibadet ederek geçirmek isteyen İslam alemi Kandil gecesi ibadetlerini gündemine aldı. Peki, "Regaip Kandili ibadetleri nelerdir, nasıl ibadet edilir, okunacak dualar ve sureler hangileri? İşte detaylar...

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        REGAİP KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

        1) Regaip Kandili orucu;

        Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur. Yalnız bu oruç sadece tek gün tutulmaz. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu bir biçimde geçirmelidir.

        Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Gün içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaip gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir.

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        Regaip Kandili orucu'nu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.

        Regaip Kandili'nde oruç tutmak dinimizde şöyle övülmüştür;

        “Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer.” (Deylemi)

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        REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

        Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

        Ayet-i kerîmede buyrulur:

        “(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

        Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

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        Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

        “–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur.

        Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

        Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

        Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

        Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

        Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

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        Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

        Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

        Tekrar secde edip yine yetmiş kere

        Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

        Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

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        1. Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi

        Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

        “Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terketmesin, her kim sabahladığında yüz kere: ‘Bismillahi sübhanallahi ve bihamdihi (Allah’ın ismiyle başlayıp, Allah’ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.)’ derse, bu bin hasenedir ki, inşaAllah o gün o kadar (bin tane) günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır.”

        2. Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr

        Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

        “Kim, ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere”Sübhânallahi ve bihamdihi” derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.”

        3. Lâ ilâhe illallah

        Ebu’d-Derda radıyallahu anh‘tan rivayetle Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdu: “ Her kim yüz kere ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, Allah(u Teala) onun yüzünü kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlatır ve onu dediği günde, onun kadar veya ondan fazla diyenden başka, ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez.”

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        REGAİP KANDİLİ NAMAZI

        Regaip Kandili'nde teheccüd namazı kılınması gerektiği söylenir. Yatsı namazından sonra, daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra, kılınacak nafile namaza "gece namazı" denir. Bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa "Teheccüd" adını alır. Teheccüd namazı iki rekattan oniki rekata kadardır. İki rekatta bir selam verilmesi daha faziletlidir. (Muhammed Bin Abdullah Hanî, Âdâb, s. 264)

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        REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

        1. Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi

        Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

        “Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terketmesin, her kim sabahladığında yüz kere: ‘Bismillahi sübhanallahi ve bihamdihi (Allah’ın ismiyle başlayıp, Allah’ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.)’ derse, bu bin hasenedir ki, inşaAllah o gün o kadar (bin tane) günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır.”

        2. Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr

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        Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

        "Kim, ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere”Sübhânallahi ve bihamdihi” derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile."

        3. Lâ ilâhe illallah

        Ebu’d-Derda radıyallahu anh‘tan rivayetle Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdu: “ Her kim yüz kere ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, Allah(u Teala) onun yüzünü kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlatır ve onu dediği günde, onun kadar veya ondan fazla diyenden başka, ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez.”

        REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

        Regaib Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Regaip Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

        Lâ ilâe illallah

        Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

        Estağfirullah

        Sübhanallah

        Elhamdülillâh

        Allahu ekber

        Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

        Allah

        tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

        Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Regaip Kandili'nde de devam edilebilir.

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