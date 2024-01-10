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Resimli, yazılı, anlamlı, dualı, ayetli Regaip Kandili mesajları üç aylar sayılı günler kala paylaşılmaya başlandı. Regaip Kandili bu yıl üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Recep ayının ilk Cuma gecesine denk geliyor. İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahip olan bu kandil gününde en güzel, yazılı, anlamlı, dualı, kısa, uzun, resimli Hayırlı Kandiller mesajları sosyal medya platformları ve SMS üzerinden gönderiliyor. İşte 2024 Regaip Kandili mesajları ve sözleri çeşitleri...