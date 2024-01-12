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        Haberler Gündem Regaip Kandili mesajları yeni 2024: Kısa, dualı, ayetli hadisli en güzel Regaip Geceniz Mübarek Olsun Kandil mesajı

        Resimli Regaip Kandili mesajları: Sevdikleriniz için en anlamlı, ayetli ve dualı kandil mesajları

        Regaip Kandili mesajları ile yakınlarınıza hayırlı kandiller dileklerinde bulunabilirsiniz. İslam alemi, üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili'ni idrak ediyor. Bugünün manevi duygularını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Regaip Kandili mesajlarını derledik. İşte, yazılı ve görselli "Kandiliniz Mübarek Olsun" ve "Hayırlı Kandiller" mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 00:11 Güncelleme: 12.01.2024 - 00:11
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        Tüm İslam aleminin Regaip Kandili mübarek olsun... Üç ayların ilki Recep ayının müjdeleyicisi Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. İslam alemi bir Regaip Kandili'ne daha kavuşmanın heyeacanı içerisinde. Bu özel günde dualarını ve içten dileklerini sevdikleriyle paylşamak isteyenler için dualı, hadisli en güzel kandil mesajlarını haberimizde derledik. İşte, resimli 'Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun' sözleri ile kısa ve uzun görselli Regaip Kandili mesajları...

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        RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2024

        Bu mübarek gecede, yüce Mevla'nın rahmetiyle aydınlanan kalplerimiz, sevgiyle dolup taşsın. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

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        Regaip Kandili, duaların en güzel ve samimi şekilde yükseldiği, günahların affedildiği bir gecedir. Rabbim, tüm dualarımızı kabul etsin.

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        EN GÜZEL VE KISA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

        Regaip Kandili'nin feyziyle, geçmişin pişmanlıklarını unutun, geleceğe umutla bakın. Rabbim, tüm dualarınızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsra 80) Kandiliniz Mübarek Olsun.

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        Regaip Kandili, kalplerin tertemiz olduğu, duaların en güçlü olduğu bir gecedir. Rabbim, dualarımızı kabul buyursun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

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        Bu mübarek gecede, sevdiklerinizle birlikte huzur içinde olmanız ve kalplerinizin nur ile dolması dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        REGAİP KANDİLİ BUGÜN MÜ?

        REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

        REGAİP KANDİLİ DUASI

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        HAYIRLI KANDİLLER SÖZLERİ

        Regaip Kandili'nin bereketiyle, hayatınızdaki güzellikler çoğalsın, dualarınız kabul olsun. Rabbim, bizleri affetsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        8

        Regaip Kandili, geçmişin hatırlanıp, geleceğe umutla bakılan bir gecedir. Rabbim, tüm dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        REGAİP KANDİLİ TESBİHATLARI VE ZİKİRLERİ

        REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

        REGAİP KANDİLİ NAMAZI

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        YAZILI REGAİP KANDİLİ MESAJI

        Regaip Kandili'nin nuruyla, hayatınızın her anı aydınlanıp, sevgi dolu geçsin. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        10

        Bu mübarek gecede, kalplerimizdeki kini, nefreti silip sevgiyle doldurmayı diler, Rabbimden af ve mağfiret niyaz ederim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        11

        RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Regaip Kandili'nin bereketi üzerinize olsun, dualarınızın kabul gördüğü, sevdiklerinizle huzurlu bir gece geçirmeniz dileğiyle.

        12

        Regaip Kandili, insanların birbirine yaklaştığı, kardeşçe kucaklaştığı bir gecedir. Rabbim, bütün dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        Bu mübarek gecede, dualarınızın Rabbimiz tarafından kabul olmasını temenni eder, Regaip Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.

        13

        Bu mübarek Regaip Kandili'nde dualarımızın kabul olması, kalplerimizin nur ile dolması dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        Bu gece ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

        14

        DUALI VE HADİSLİ KANDİL SÖZLERİ

        Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.

        Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri." Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

        15

        Regaip Kandili, kalplerin temizlendiği, duaların kabul olduğu bir gecedir. Rabbim, dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiypr, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyorurz.

        16

        Yüce Mevla'nın rahmetiyle aydınlanan bu mübarek gecede, gönüllerimiz bir olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

        17

        REGAİP KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Regaip Kandili, geçmişin muhasebesini yapma, geleceğe umutla bakma ve en önemlisi kalbindeki sevgiyi artırma zamanıdır. Dualarınız kabul olsun!

        18

        Regaip Kandili'nin bereketiyle, yüreğinizdeki güzellikler çoğalsın, gönül huzur bulsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        19

        Regaip Kandili, kalplerin birbirine yaklaştığı, sevgi ve hoşgörüyle dolup taştığı bir gecedir. Rabbim, dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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