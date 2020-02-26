Regaip Kandilinde okunacak dualar nelerdir?

Diyanet işleri başkanlığı dini takvimine göre 27 şubat perşembe günü regaip kandili. Üç aylara girdiğimiz bu dönemde müslüman alemi Regaip kandilinde hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini, hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. Peki dualarımızın kabul olduğu bu mübarek günde hangi ibadetleri yapmalıyız? Hangi dualar okunmalı? İşte detaylar...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2020?

Diyanet işleri başkanlığının 2020 dini günler takvimine göre Regaip Kandili 27 Şubat perşembe günüdür.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaip kandili üç aylara girdiğimiz andan itibaren meydana gelen özel ve ilk gecedir. Regaip kelime anlamı olarak bir şeyi çok istemek, çaba sarf etmek, gayret etmek anlamlarına gelmektedir. Bu özel gecede el açıp dua eden tövbe eden herkesin duası kabul olur.

REGAİP KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

1) Regaip Kandili orucu;

Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur. Yalnız bu oruç sadece tek gün tutulmaz. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu bir biçimde geçirmelidir.

Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Gün içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaip gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir.

Regaip Kandili orucu'nu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.

Regaip Kandili'nde oruç tutmak dinimizde şöyle övülmüştür;

“Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer.” (Deylemi)

“Recep, haram aylardandır. Onun günleri, altıncı kat semanın kapıları üzerinde yazılıdır. Bir kişi ondan bir gün oruç tutsa ve orucunu, Allah-ü Teâlâ’nın takvasına tamamen ayır(arak günahsız tamamla)sa, (gökte bulunan) o kapı ve o gün dile gelerek:-Ya Rabbi! Onu bağışla.Eğer orucunu Allah-ü Teala’nın takvasıyla tamamlamazsa, onun için istiğfarda bulunmazlar ve o kişiye:-Nefsin seni aldatmış, denilir.” (Nüzhetül Mecâlis, Gunyetü’t Talibin)

Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.

2) Regaip Kandili orucu;

En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Regaib Gece’sinde (yâni Regaib Kandili’nde) akşam ile yatsı arasında on iki rek’at “Hacet Namazı” kılınır. Gecenin ilk üçde birinde (teheccüd vaktinde) de kılınabilir.

İslâm âlimleri, bu on iki rek’at namaza “Hacet Namazı” adını vermişlerdir. Kılınan bu on iki rek’at namaz Hâcet Namazıdır.

Bu gecede kılınacak namaz 12 rek”attir. Bu namazın kılınışı şöyledir:

Her rek”atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek”atta bir selam verilerek 12 rek”at tamamlanır.

Niyyet ettim Allâh rızâsı için bu geceki Regaib Gecesinde Nafile Namazı kılmaya” diye niyyet edilir.

Beş vakit kıldığı namazlara nasıl başlıyorsa öyle namaza başlar! Yani tekbir alır, “Sübhaneke”yi okur. Eûzü Besmele çekerek Fatiha Sûresini okumaya başlar.

1.nci rek’atta bir kere “Fâtiha Sûresi’ni okuyup Amin! der. Ve üç kere “Kadir Sûresi’ni okur. Veya bir kere okusa da olur.

REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

“–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur.

Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

Tekrar secde edip yine yetmiş kere

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.