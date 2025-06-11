Regl döneminde doğru beslenmenin sırrı: Ağrıyı azaltan, ruh halini dengeleyen yiyecekler!

Her ay yinelenen regl süreci, kadınlar için zorlu ama doğal bir döngü. Bu dönemde alınan besinler, hem fiziksel hem de ruhsal dengeyi doğrudan etkiliyor. Bazı yiyecekler ağrıyı azaltırken bazıları şişkinlik ve ödemi artırabiliyor. Bu nedenle regl döneminde doğru beslenmenin önemi her zamankinden fazla.