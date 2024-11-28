Kadınların yarısından fazlası adet sırasında bazen hafif, bazen de şiddetli ağrılar yaşamaktadır. Bu ağrılar, dönemsel olarak kadınları sosyal hayatlarında zorlayabilir.

Menstrüasyon döngüsü kadın fizyolojisinin bir unsurudur ve bu süreçte progesteron hormonundaki düşüş üreme sistemindeki progesteronun etkisinin azalmasına yol açarak rahim içerisindeki dokuların vücuttan atılmasını sağlar. Bu sürecin belirli aşamalarında bazı bireylerde karın alt kısmında kramp benzeri ağrılar oluşabilir. Buna sancılı âdet kanaması veya dismenore denir. Dismenore periyodik olarak meydana gelen adet kanamalarında tekrarlayıcı bir nitelik taşıdığından hastaların yaşam kalitesini büyük ölçüde olumsuz yönde etkiler.

REKLAM Ağrının başlaması genellikle âdet kanamasından birkaç gün önce olup kanama dönemi boyunca devam eder. Adet sancısı hastalarda hem ağrı başlamadan önce endişeye sebep olabilir hem de kanama döneminde sosyal ve iş hayatındaki performanslarını düşürür. Hastalar karın ağrısına ek olarak bulantı, kusma, ishal, halsizlik ve baş ağrısı gibi semptomları da yaşayabilir.

ADET SANCISI (REGL) NEDEN OLUR? Adet kanaması gerçekleşirken rahmin iç kısmını kaplayan dokular progesteron etkisinin kaybolmasıyla dökülmeye ve kanla karışık şekilde atılmaya başlar. Doku ve kan birikiminin atılımının kolaylaştırılması için rahim dokusunun içinde yer alan kas dokusu kasılır. Çeşitli kadın hastalıklarının da etkisiyle rahim kaslarının kasılması sırasında çok ciddi ağrı şikâyetleri gelişebilir. Bunun yanında, adet kanaması öncesinde de progesteron etkisinin kaybolması ile birlikte rahim kasılmasından bağımsız olarak ağrı şikayeti meydana gelebilir.

Kadınlarda en sık görülen kanserlerden! Aşı önlüyor... Menopoz 45-50 yaşlarında da başlayabilir ADET SANCISI KİMLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜR? Çoğu kadın adet sancısı yaşar ancak bazı kadınların adet sancıları daha yoğun ve rahatsız edici olabilir. Özellikle belirli durumlarda adet sancısının daha yoğun ve sık görüldüğü bilinmektedir: REKLAM Ergenlik Dönemi: Ergenlikte hormon dengesi değiştiği için adet sancıları daha yoğun olabilir. Bu zaman zarfında adet sancılarının şiddeti genellikle azalma gösterir.

Yaşlılık Dönemi: Yaş ilerledikçe östrojen ve progesteron hormonlarındaki düzeyler düşer ve bu da adet sancılarını hafifletebilir. Ancak bazı kadınlar yaşlandıkça ağrıları daha yoğun hissederler. Polikistik Over Sendromu Olanlar: Polikistik over sendromu yumurtalıkların büyümesine ve adet döngülerinin düzensiz olmasına sebep olan bir durumdur. Bu hastalığa sahip olanlarda adet sancıları daha yoğun olabilir.

Endometriozis Olanlar: Endometriozis rahim duvarının dışında bulunan endometrium (rahim iç zarı) dokusunun büyümesi ile karakterize bir hastalıktır. Bu durumda adet sancıları daha yoğun olabilir. Miyom Olanlar: Miyomlar rahimin içinde bulunan iyi huylu kitlelerdir. Bu durumda, adet sancıları daha yoğun hissedilebilir. ADET AĞRISINA (REGL) NELER İYİ GELİR? Kadınların bazıları adet öncesi, bazıları ise adet sonrası değişken yoğunlukta kramp yaşayabilir. Bu kramp durumlarına regl döneminde baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik, ishal ve sinirlilik gibi semptomlar eklenebilir. Adet döneminde vücut normalden farklı belirtiler göstermeye başladığında ilk olarak bir uzmana başvurulması gereklidir. Uzman doktorlar regl ağrılarını azaltmak için uygun ilaç tedavisi önererek bu ağrıların hafiflemesine yardımcı olabilir. Normal adet döngüsüne bağlı ağrılarda yaşam stili ve beslenme düzeninde yapacağınız bazı değişiklikler bu süreci daha rahat atlatmanızı sağlayabilir.

AĞRILARI HAFİFLETME YOLLARI SICAK SU TORBASI Karnınızın alt bölgesine sıcak su torbası ile uygulama yaparak ağrılarınızın azalmasını destekleyebilirsiniz. Sıcak su torbası kullanırken herhangi bir sebeple torba delinmesi durumunda su ısısının cildi yakmayacak sıcaklıkta olduğundan emin olmalısınız. Ancak, sıcak su torbası bulunmadığı durumlarda ılık bir duş almak ya da alt karın bölgesine ısıtılmış bir havlu koymak etkili olabilir. Bununla birlikte adet krampları için özel olarak üretilen çeşitli ısı yamaları da tercih edilebilir.

REKLAM BİTKİ ÇAYI Adet döneminde tüketilebilecek çeşitli bitki çayları, kramplar üzerinde etkili olarak sürecin daha rahat atlatılmasını destekleyebilir. Adet ağrısına iyi gelebilecek bitki çayları şunlardır: - Papatya çayı - Kekik çayı - Safran çayı - Zencefil çayı ILIK DUŞ Ilık uygulamalar birçok ağrının giderilmesinde etkili olduğu gibi regl kasılmaları için de fayda sağlayabilir. Adet sürecini daha rahat geçirmek için ılık bir duş almak etkili olabilir.

SAĞLIKLI BESLENME Bu dönemde şişkinliğin artmasına yol açan besinlerin tüketiminin en aza indirilmesi tavsiye edilir. Gazlı içecekler, yüksek oranda kafein içeren sıvılar, alkol, yağlı yiyecekler ve tuz tüketimini sınırlandırarak adet sancılarınızın azalmasını sağlayabilirsiniz. Adet ağrılarını hafifletmek için lifli gıdalar tüketerek sağlıklı beslenmeyi tercih etmek hafifletici etkiye sahip olabilir.

REKLAM STRESSİZ YAŞAM Meditasyon, derin nefes alma egzersizleri ve rahatlama teknikleri, stresi azaltmaya ve dolayısıyla regl ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Düzenli uygulandığında, bu teknikler genel esenliği artırır ve ağrı eşiğini yükseltebilir. SU TÜKETİMİ Yeterli su tüketimi, vücuttaki şişkinliği azaltabilir ve regl ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Sıvı alımını artırmak, sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkiler yapar.