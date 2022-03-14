Reishi mantarının faydaları 0:00 / 0:00

Neredeyse 2000 yıldır doğada kendi kendini var etmiş bir mantar olan Reishi mantarı son zamanların en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Alternatif tıpta adından daha çok bahsedilmeye başlanan Reishi mantarı ağaç köklerinde yetişiyor ve kırmızı reishi mantarı sağlıkta faydaları ile göz dolduruyor. Gelin Reishi Mantarı Faydaları ve Zararları konusunu birlikte inceleyelim.

Reishi Mantarı Neye İyi Gelir?

Reishi Mantarı Faydaları İbrahim Saraçoğlu, Ahmet Maranki gibi bitki uzmanları tarafından da zaman zaman ele alınmıştır. Geniş yapısı ve şişe mantarına benzeyen görüntüsü ile Reishi mantarının yüzde 75'inin sudan oluştuğu biliniyor. İşte madde madde Reishi Mantarı Faydaları...

Reishi mantarı doğal sakinleştirici etkisi ile dikkat çeker. Kırmızı Reishi mantarının sinirleri yatıştırdığı ve uykuyu düzenlediği bilinmektedir. Tüm bunların yanında hafıza güçlendirici etkisinin olduğu da söylenen Reishi mantarı vücut enerjisini arttırarak insana canlılık ve zindelik de katar.

Resihi mantarı güçlü antioksidan kaynağı olarak da bilinir. İçeriğindeki antioksidan bileşenleri sayesinde özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini yükseltmek ve güçlendirmek amacıyla kullanılır. Vücut direncini arttırması ve hastalıklara karşı vücudu koruması öne çıkan özelliklerindendir.

Reishi mantarı bu özelliği ile vücudun bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklara karşı da koruyucu etki oluşturur.

Reishi mantarının öne çıkan bir diğer özelliği de kan basıncını düşürücü etkisidir. Yüksek tansiyon şikayetiyle uğraşanlar tansiyonu dengelemek için Resihi mantarına başvurabilir.

Böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşayanlar da bu hastalığın tedavisinde Reishi mantarına başvurabilir. Böbrek yetmezliğinin iyileşmesine yardım eden Reishi mantarı bir yandan da ilerlemesini engellemektedir.

Reishi mantarı aynı zamanda cinsel gücü arttırmasıyla bilinmektedir.

Reishi Mantarı Karaciğere İyi Gelir Mi?

Resihi mantarının kandaki kötü kolesterol değeri olarak bilinen LDL kolesterolü düzenlediği ve yüksek olduğu durumlarda düşürülmesine yardım ettiği bilinir.

Reishi Mantarı Cilde İyi Gelir Mi?

Reishi mantarı cilde faydalarından bahsedildiğinde ilk akla gelen sedef hastalığı olur. Reishi mantarı sedef hastalığının ilerlemesine engel olduğu gibi tedavisinde de yardım eder. Bunun yanında cilde bir diğer faydası da Reishi mantarının egzama hastalığında yararlı etki bırakmasıdır.

Reishi Mantarı Zararları Neler?

Reishi mantarı çok dikkati tüketilmesi gereken ve özellikle alerjik ve kronik hastalıkları bulunanların da bir hekime danışmadan tüketmemesi gereken besinlerdendir. Çünkü reishi mantarı bazı bünyelerde kusma mide bulantısı, boğaz ağrısı, saç dökülmesi ya da iştahsızlık gibi yan etkiler gösterebilir.

Bunun yanında Reishi mantarının bir diğer yan etkisi de özellikle alerjik bir yapısı olanlarda kaşıntı ve deride döküntü yapma ihtimalinin olmasıdır.

Şeker hastalığı olanlar, yüksek tansiyon hastalığı ile mücadele edenler eğer yanlış miktarda ve sıklıkta reishi mantarı tüketirse, şeker hastalarında ağızda kuruluk ve tansiyon düşüklüğü, yüksek tansiyon hastalarında mide problemleri baş gösterebilir.

Bunun yanında hamilelerin ve emziren kadınların reishi mantarını hekim onayı olmadan tüketmesi tavsiye edilmez.