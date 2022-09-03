Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman olacak?

Rekabet Kurulu atamaları Resmi Gazete'de 0:00 / 0:00

DHA

Rekabet Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Rekabet Kurulu 2'nci Başkanlığına Ahmet Algan, üyeliklerine ise Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü atandı.

DHA'nın habeirne göre; atamaların, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Kanunun 22 ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.