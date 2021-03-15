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Rekabet Kurulu, Mey İçki'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında firmaya yeni bir ceza uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.’nin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, açık noktalarla yaptığı sözleşmelerin münhasırlık içerdiği ve rakip ürün satılmamasını temin için baskı uyguladığı iddiaları hakkında verilen 17.11.2011 tarih ve 11-57/1476-532 sayılı Kurul kararının Danıştay 13. Dairesinin 27.11.2018 tarihli ve E: 2012/429, K: 2018/3352 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine dosyanın yeniden değerlendirilmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

11.03.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

Mey İçki San ve Tic. A.Ş.’nin incelenen dönemde rakı pazarında hakim durumda olduğuna ve rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine; bununla birlikte söz konusu ihlale ilişkin olarak, 12.06.2014 tarih ve 14-21/410-178 sayılı Kurul kararı ile işbu soruşturma dönemini kapsayan soruşturma konusu eylemlere idari para cezası uygulanmış olması nedeniyle Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.’ye herhangi bir ilave idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi."