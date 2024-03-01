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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurulu'ndan 8 teşebbüse 91 milyon lira ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurulu'ndan 8 teşebbüse 91 milyon lira ceza

        Rekabet Kurulu tarafından yürütülen bazı rekabet soruşturmaları sonuçlandı. 8 teşebbüse 91 milyon 697 bin 701 lira ceza uygulanmasına hükmedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 19:33 Güncelleme: 01.03.2024 - 19:33
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        8 teşebbüse 91 milyon lira ceza
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        Rekabet Kurulu'nun, bilişim sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

        Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kurul, 8 teşebbüs hakkında, rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle bireysel muafiyetten yararlanamayacaklarına ve toplam 91 milyon 697 bin 701 lira ceza uygulanmasına hükmetti.

        Öte yandan, 12 teşebbüs hakkında, ilgili kanunu ihlal ettikleri belirlenemediğinden idari para cezasına gerek olmadığına karar verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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